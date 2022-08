Twee strafschoppen van Amallah volstaan voor Standard om eerste zege van het seizoen te pakken

Standard heeft na drie wedstrijden z'n eerste overwinning kunnen pakken van het seizoen. Thuis tegen Cercle Brugge volstonden twee penaltydoelpunten van Amallah om de vereniging met 2-0 te verslaan.

Een schoonheidsprijs zal de wedstrijd tussen Standard en Cercle Brugge nooit winnen. Een halfuur lang konden we amper kansen noteren. Het spel lag vaak stil voor blessurebehandelingen, Laifis kreeg een tulband na een gekloven wenkbrauw en Van der Bruggen kreeg een gestrekte voet van Dönnum tegen zijn knie nadat de Noor eerst de bal wegtikte en ongelukkig contact maakte met de Cercle-kapitein.

© photonews

Toch werd er tussen de vele spelonderbrekingen toch nog gevoetbald. Standard trok net iets vaker naar voren dan Cercle maar een kopballetje van Laifis kon Cercle-doelman Majecki niet verontrusten. Even later deed Standard het anders bij een corner met een lage pass richting Amallah. Die trapte in één tijd richting doel maar raakte de hand van de draaiende Denkey. Lambrechts twijfelde niet en wees naar de stip. Amallah zette zich achter de bal en zette de Rouches op 1-0.

© photonews

Vlak voor de rust kreeg Denkey nog een grote kans maar hij raakte niet voorbij Bodart. Aan de overkant leek Dönnum zich vast te lopen in de 16 van Cercle maar VAR Lardot zag weldeglijk contact tussen de Noor en Lopes. Na een blik op de VAR-monitor oordeelde Lambrechts ook dat Standard een nieuwe elfmeter verdiende en opnieuw faalde Amallah niet.

© photonews

In de tweede helft lag het spel minder stil maar dat betekende niet dat het voetbal beter was. Opnieuw was het lang wachten tot we iets mochten benoemen dat op een kans leek. Somers raakte het zijnet met een poginkje en ook Dragus schoot eens op doel maar echt gevaarlijk was dat niet. Invaller Boljevic kreeg een kwartier voor tijd nog de grootste kans van de partij maar hij raakte niet voorbij Majecki.

Geen goed voetbal op Sclessin maar wel een eerste driepunter voor Standard, dat na een 1/6 toch even opgelucht mag ademhalen. Cercle Brugge zakt met drie punten terug naar de 15e plaats in het klassement. Thuis tegen KV Mechelen moet er opnieuw uit een ander vaatje getapt worden.