Zwak Cercle opnieuw onderuit op verplaatsing: "De manier waarop is heel zuur"

Eén kans, dat was de balans voor Cercle Brugge op het veld van Standard. Winnen wordt dan lastig en dat deed de vereniging dan ook niet. De Rouches klopten Cercle Brugge met 2-0.

"Niet veel kansen maar we hadden mischien wel de grootste kans van de wedstrijd. Hoeveel heeft Standard er gehad? Ook niet veel", vertelt Dominik Thalhammer na de verloren partij tegen Standard.

Ook Thibo Somers vindt dat we niet te streng mogen zijn voor Cercle. "Standard is twee keer gevaarlijk in de 16 en krijgt twee keer een penalty. Bij die tweede fase had ik geen flauw idee wat er gaande was of waarom hij naar het scherm moet maar als we enkele minuten daarvoor de 1-1 hadden gemaakt zaten we helemaal terug in de wedstrijd", klinkt het.

"Er zat inderdaad niet veel tempo in de wedstrijd en daar moeten we aan blijven werken. Standard kwam te makkelijk onder onze pressing uit en dan hebben we veel fouten nodig om ze aanvallend af te stoppen. Al blijft het heel zuur dat we verliezen door twee strafschoppen", besluit Somers.

Dat er niet veel tempo in de wedstrijd zou zitten had zijn trainer wel verwacht. "Het was een vrij evenwichtige maar gesloten partij. We moeten ons niet schamen of verstoppen voor deze prestatie want een wedstrijd zoals deze was te verwachten. Nu moeten we werken naar volgende week toe", aldus Thalhammer.