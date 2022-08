Oostende geeft Charleroi stevig lesje in efficiëntie: KVO slaat drie keer onder druk toe

KV Oostende heeft na drie speeldagen al zes kostbare punten gesprokkeld. Maar op het veld van Charleroi toonden ze een efficiëntie die we van hen niet gewend zijn. De Carolo's waren bijna doorlopend de betere ploeg, maar KVO had aan een handvol kansen genoeg om drie keer te scoren.

KV Oostende begon met een gewaagde tactiek aan de match tegen Charleroi. Yves Vanderhaeghe had zijn spelers opgedragen om hoog druk te gaan zetten. Gevaarlijk toch met een defensie die niet meteen als de meest wendbare omschreven kan worden. Maar Charleroi maakte er geen gebruik van. Ze probeerden het telkens met lange ballen, maar dat leverde bijzonder weinig op.

Het was daarentegen Oostende dat als eerste toesloeg. Ambrose bediende D'Haese in de zestien en de winger sloeg zonder genade toe. Charleroi had het balbezit, maar een gebrek aan ideeën. Ze waren duidelijik de betere ploeg, maar weigerden gebruik te maken van de ruimte die KVO liet.

Begin tweede helft leek Charleroi nog steeds zonder plan op het veld te staan tot het plan van Edward Still eindelijk succes had. Kayembe - die al 15 keer diep was gegaan - kreeg eindelijk de bal op een goeie positie en kon Ken Nkuba bedienen voor de 1-1. Alles te herdoen. En Charleroi bleef wel de beter voetballende ploeg.

Maar het was ongelooflijk hoe efficiënt Oostende zich toonde. D'Haese waarschuwde eerst nog met een schot in de tribunes, maar even later schoot Bätzner de bezoekers weer op voorsprong vanaf het halve maantje. Zijn schot hobbelde voorbij Koffi. De Carolo's grepen zich allemaal naar de haren. Bijna niet te geloven...

Daarna speelde KVO nog een twintigtal minuten bijna doorlopend op zijn eigen helft, maar in de zone van de waarheid hadden ze bij de Zebra's een probleem. In de slotfase miste Mbenza dé kans op de gelijkmaker. Twee nederlagen op rij, daar gaan ze bij het bestuur van Charleroi ook niet mee lachen. Dit seizoen wilden ze eens meespelen bovenaan. Zo gaat dat niet gebeuren. En Oostende maakte het in de slotfase helemaal af via de ingevallen Ndicka.