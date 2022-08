Hubert staat voor onzekere maanden met aflopend contract: "Maar Oostende liet me deze zomer niet vertrekken"

Guillaume Hubert was afgelopen weekend één van de sterkhouders bij KV Oostende. De doelman had in het tussenseizoen een concrete aanbieding op zak, maar mocht niet vertrekken.

Sporting Charleroi trok aan de mouw van Guillaume Hubert. “Er was inderdaad een goed bod van een andere eersteklasser”, probeert de doelman van KV Oostende in Krant van West-Vlaanderen niet te veel te vertellen. “Maar ik mocht niet vertrekken.” Opvallend: het contract van de 28-jarige doelman loopt aan het einde van het seizoen af. “En momenteel zijn er ook geen gesprekken om de overeenkomst te verlengen. Het blijft dus een vraagteken waar mijn toekomst zal liggen.”