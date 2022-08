D'Haese geeft er een lap op: "Ik had tegen Thierry gezegd dat hij hem blind naar de flank moest spelen"

Net zoals vorig seizoen is KV Oostende bezig om kostbare punten te sprokkelen in het seizoensbegin. Tegen Charleroi effende Robbie D'Haese de weg naar de zege.

D'Haese zette KV Oostende op voorsprong met een streep in de benedenhoek. "Ik had aan Thierry (Ambrose, nvdr.) gezegd dat als hij niemand vond voor doel, hij de bal blind naar de flank moest geven", knipoogde de winger van KVO. "Hij herinnerde zich dat en ik twijfelde niet. Ik raakte hem vol en ik wist op dat moment dat hij binnen zou vliegen."

Oostende deed een heel goeie zaak met de zege. "Normaal zou een puntje op Charleroi een heel goed resultaat zijn, maar na vorige week zat er vertrouwen in de ploeg. Guillaume Hubert pakte uit met knappe reddingen. We hebben geen stress. We hebben van niemand schrik. Volgende week Gent? We hebben tegen grote ploegen al punten gepakt, we hebben er een goed gevoel bij."