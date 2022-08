Vanderhaeghe legt uit hoe Oostende tegen de verwachtingen in al 6 op 9 pakte: "We hebben een grens ingesteld"

Wij schreven het in onze prognose voor het seizoen: 'KVO gaat het moeilijk krijgen zonder versterkingen'. Wel, die versterkingen zijn er nog niet en Oostende prijkt met 6 op 9. Dat zijn kostbare punten die Yves Vanderhaeghe en de zijnen al verzamelden. Te danken aan een mentaliteitswijziging.

Oostende was niet de betere ploeg in Charleroi, maar iedereen legde er wel zijn hoofd voor. De grinta was duidelijk merkbaar en dat is het grote verschil met vorig seizoen. "De discipline is aangescherpt", aldus Vanderhaeghe. "We hebben een duidelijike grens aangegeven en iedereen weet waar die ligt. Dat was niet zo evident, want sommigen waren hier heel veel gewend."

Dan kijkt iedereen naar Makhtar Gueye, zeker niet de makkelijkste van de kern. De Senegalese spits moest het gisteren weer stellen met een invalbeurt en was niet blij toen hij zelf de bal niet kreeg bij de 1-3. Hij ging zelfs niet mee vieren. Maar Vanderhaeghe sprak niet enkel over hem. "Sommigen hebben discipline naast het veld nodig om ook op het veld te kunnen presteren”, legde de coach uit.