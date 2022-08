Racing Genk maakt het zich onnodig moeilijk maar wint wel verdiend van Eupen met 4-2

Na het verlies op de openingsspeeldag pakt Genk in de eigen Cegeka Arena 6/6. Na een vroege voorsprong leek de buit snel binnen voor de Limburgers maar ze lieten de bezoekers telkens nog akelig dichtbij komen.

Ondanks de transferperikelen (en het nakende vertrek?) van Cyriel Dessers stond de topschutter toch aan de aftrap tegen Eupen. Het openingskwartier werd gedomineerd door Racing Genk maar niet door Dessers, wel door Joseph Paintsil. Al na drie minuten zorgde de Ghanese flankspeler voor een voorsprong bij de thuisploeg.

Paintsil liep zijn naaste verdediger voorbij en in plaats van de bal af te spelen richting Dessers of een andere ploeggenoot die positie koos voor doel, opende de weg richting doel zich voor Paintsil. Hij twijfelde dan ook niet en trapte de 1-0 voorbij Nurudeen in doel. Enkele minuten later was Paintsil goed gevolgd op een actie van Dessers die na een half veld te hebben overgelopen niet voorbij Nurudeen raakte.

© photonews

De vroege dubbele voorsprong kwam het wedstrijdniveau niet ten goede. Dessers kwam meermaals niet tot scoren en even voor het halfuur voerde RC Genk de druk dan toch op maar ook Paintsil en El Khannouss konden de voorsprong niet verder aandikken.

Net wanneer de 3-0 in de maak leek, was het echter raak aan de overkant. Prevljak reageerde attent op een voorzet van Christie-Davis en werkte met een halve volley de aansluitingstreffer in doel. De reactie van de thuisploeg liet echter niet lang op zich wachten. Hrosovsky knalde van buiten de 16 richting doel en Nurudeen stond aan de grond genageld.

© photonews

De Ghanese doelman mocht in de kleedkamer van Storck en werd vervangen door Moser. Die huurling van Union Berlin moest zich ook tonen op een schot van Trésor dat richting winkelhaak ging.

Net zoals in de eerste helft zorgde een goede periode van Genk ervoor dat Eupen tot een doelpun kwam. Van Genechten pikte de bal op aan de zijlijn en verstuurde een strakke, lage voorzet in de rug van de Genkse defensie. Nuhu vocht een duel uit met Munoz en kon er net voor zorgen dat zijn voet eerder op de bal was waardoor de Panda's opnieuw tot op één doelpunt van RC Genk kwamen.

© photonews

Eupen deed het op z'n Eupens in het slotkwartier en trok niet met z'n allen naar voren maar wactte op het goede moment om eruit te komen. Dat het lange tijd op dat ene goede moment kon blijven wachten hadden de Panda's te danken aan de uitstekend ingevallen Lennart Moser. De huurling van Union Berlin haalde de ene parade na de andere boven tot grustratie bij de thuisploeg.

© photonews

Al maakte Eupen het zichzelf knap lastig door in het slot met tienen te vallen. Kapitein Stef Peeters ging te hard door op Cuesta en kreeg een tweede gele kaart.

But it ain't over until it's over. Eupen kwam nog bijna tot een gelijkmaker maar niemand stond op de juiste plaats om de lage voorzet van Charles-Cook in doel te tikken. Aan de overkant lukte het ditmaal wel voor Genk om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Trésor stond op de juiste plaats om zijn derde van het seizoen binnen te werken.

Door de overwinning heeft Genk nu 6/9 en staat het tot morgenavond aan de leiding met OH Leuven en Antwerp. De Limburgers maakten het zichzelf onnodig lastig maar kunnen wel terugkijken op een verdiende overwinning.