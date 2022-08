Bernd Stock kan geen punten mee naar Eupen nemen na terugkeer in Cegeka Arena: "Met een beetje geluk maken we 3-3"

Nog niet zo gek lang geleden was hij nog coach bij Racing Genk maar Bernd Storck heeft het blauwe trainersplunje geruild voor een grijs van Eupen nadat hij de bons kreeg in Limburg.

Na de overwinning thuis tegen Club Brugge vorige week, geloofde men in Eupen dat er ook op het veld van Racing Genk iets te rapen viel. Maar de Oostkantonners werden al snel met de neus op de feiten geduwd toen Paintsil na 10 minuten de thuisploeg op een dubbele voorsprong zette.

"We verloren de wedstrijd duidelijk in de eerste helft", trapt Storck een open deur in op de persconferentie na Genk-Eupen. "We nodigden hen veel te veel uit om op onze helft te voetballen. Als je een 1 vs 1 verliest op je eigen helft, zie je de kwaliteit van Racing Genk met spelers zoals Paintsil .Daarna moesten we een risico nemen door net iets aanvallender te spelen. Vorige week tegen Club lukte dat wel, nu niet", is de Duitser eerlijk.

Toch trots op zijn spelers

Na de 2-0 leek de wedstrijd gespeeld en toen Genk de 3-1 maakte leek het opnieuw over te zijn voor de bezoekers maar tot tweemaal toe knokten ze zich terug in de wedstrijd. "Het is niet lastig om hier een achterstand op te halen maar mijn jongens deden het wel bijna. Met veel jonge spelers bleven we ervoor gaan. We hadden zelfs nog de kans op 3-3 en met een beetje geluk was het 3-3 maar uiteindelijk wint Genk wel verdiend."

Keepersprobleem?

En dan was er nog het gevalletje Nurudeen. De ietwat excentrieke Ghanese doelman van Eupen smeet zich meermaals als een kat voor de bal maar moest ook enkele keren uitkijken. Bij het derde tegendoelpunt stond hij aan de grond genageld terwijl de bal niet in de bovenhoek verdween, al was de schicht van Hrosovsky wel hard en leek er een vreemde curve in te zitten. Aan de rust wisselde Storck door Moser in doel te plaatsen voor Nurudeen. De Duitse huurling van Union Berlin deed het fantastisch maar kon een vierde tegendoelpunt niet voorkomen.

"Of Nurudeen geblesseerd was? Nee, het was een tactische ingreep van mij", verklaart Storck de wissel bij de rust. "Ik denk dat het ook de juiste beslissing was. Ik voelde me alleszins comfortabeler met Moser in doel dan met Nurudeen. Of Nurudeen zelf kon leven met zijn wissel? Vraag het hem zelf", was het veelzeggende antwoord van Storck.