Wouter Vrancken genoot maar moest toch ook bibberen tegen Eupen: "Dat was het enige minpunt vandaag"

Opnieuw een overwinning voor Racing Genk in de eigen Cegeka Arena. Met een 6/9 is Racing Genk uitstekend aan het seizoen begonnen en dat had zelfs nog meer kunnen zijn.

"We spelen al drie weken op rij heel goed en verdienen eigenlijk 9/9", steekt Genk-trainer de ambitie niet onder stoelen of banken bij de persconferentie na Genk-Eupen.

"Vandaag was er één minpunt en dat is dat we het niet vroeger afgemaakt hebben. Voor de rust moesten we 4 of 5 keer scoren. Het kan niet gebeuren dat we ze het gevoel blijven geven dat ze nog in de wedstrijd zitten. We waren de hele wedstrijd dominant en konden het onszelf veel makkelijker maken maar uiteindelijk tellen de drie oververdiende punten", aldus Vrancken.

"Eupen dankbaar"

Storck pakte het met Eupen in de tweede helft anders aan door met 4 achterin te spelen in vergelijking met de driemansdefensie in de eerste helft. Een meevaller, vond Vrancken. "Het was een heel interessante les. In de eerste helft hadden we constant de controle en toen switchten ze. De spelers moesten aanpassen en dat ging soms goed, soms minder goed. Sommigen deden het automatisch anders en dat is meteen een goed voorbeeld om te gebruiken komende week. Daar ben ik ze eigenlijk wel dankbaar voor", besluit Vrancken met een knipoog.

Dessers

Cyriel Dessers kondigde in de mixed zone zelf zijn nakende vertrek aan maar Wouter Vrancken deed alsof zijn neus bloedde. "We weten dat er dingen spelen maar volgens mij is er toch nog niets officieel. Heeft hij bij jullie afscheid genomen? Dan verwacht ik hem dadelijk in mijn bureau om ook tegen mij afscheid te nemen", lacht hij.