Analyse: Dit Genk kan weleens héél dicht bij de prijzen eindigen dit seizoen

Hoe één trainer het verschil kan maken in Limburg.

Top play offs

Even terugspoelen naar de play offs van het seizoen 2020-2021. Genk had zich als vierde net bij de play offs geschaard maar had wel 10 punten achterstand op Club Brugge. Eigenlijk waren de Limburgers op dat mmoent blij dat ze erbij waren maar onverhoopt werd Racing Genk bijna kampioen. Op een gelijkspel tegen Anderlecht na pakte Genk 16/18 en strandde het met gelijke punten als Club Brugge op de 2e plek.

Flop seizoen

Enkele maanden later was er dan ook geenenkele analist die eraan twijfelde dat Racing Genk mee zou doen voor de titel maar de Limburgers beleefden een kwakkelseizoen. Van Den Brom werd ontslagen, Storck bracht niet veel beterschap en Genk besloot het seizoen als 2e in de Europe Play Offs.

Voorzichtige pronostieken

De verwachtingen aan het begin van dit seizoen waren dan ook maar matig. Hoewel er met Vrancken hoop was dat er beterschap zou komen, komt het Genk van nu toch op papier wat tekort tegenover de selectie die anderhalf jaar geleden nog alles aan diggelen speelde in de play offs. Eerst en vooral is het er verlies van Ito en Bongonda maar ook de blessure van Oyen en hoewel Onuachu gebleven is, zal het lastig worden om opnieuw meer dan 30 doelpunten te maken.

Wat schiet er nog over bij Genk dit seizoen? Dessers vertrekt deze week naar Italië en dus zal Onuachu opnieuw zijn plekje in de spits innemen. Op de flanken doen Paintsil en Trésor het fantastisch. En hoewel onze Genk-watcher nooit echt fan was van Paintsil, moet ook hij toegeven dat hij mee een van de absolute sterkhouders is in Genk. Trésor werd vorige zomer langs de grote poort binnengehaald maar speelde meer niet dan wel. Nu is hij goed voor drie doelpunten in drie wedstrijden.

© photonews

Achter die aanvalslinie geen Pozuelo of Thorstvedt maar wel de 18-jarige El Khannouss die op de tweede speeldag zijn kans kreeg in de basis en niet ontgoochelde.

De Vrancken-hand

Niemand verwachtte iets van Genk, de aanvalslinie werd leeggeplukt en toch doen ze het beter dan wat iedereen verwachtte mét de oude aanvalslinie. Wat als er nog een kwaliteitsinjectie komt? Want na een stevige uitgaande transferzomer zit Genk op een positieve transferbalans van meer dan 20 miljoen deze zomer.

Het toont wat voor een effect de trainerswissel heeft in de kleedkamer van Genk. Een andere mentaliteit en tactiek langs het veld wordt vertaald in een andere manier van voetballen en meer grinta op het veld. Bovendien probeert Vrancken geen 3-5-2 zoals alle moderne coaches vandaag proberen maar houdt hij vast aan een degelijke 4-3-3 structuur met een aanvallende middenvelder voor twee controllerende spelers.

© photonews

Als de selectie in de breedte nog wat aangedikt kan worden, kan Genk weleens héél dicht komen voor de prijzen dit seizoen. Op de openingsspeeldag gingen ze nog tenonder tegen Club Brugge maar dat was niet helemaal verdiend. Verder werd er in eigen huis verdiend gewonnen van Standard en Eupen.

En wat met de achterlinie? Lucumi en Cuesta lijken elke transferperiode wel te kunnen vertrekken maar blijven toch gebeiteld centraal achterin de Genkse defensie. Misschien moet Genk nog wel het meeste een vertrek van Daniel Munoz vrezen die met veel aanvallende impulsen vaak voor een assist zorgt.