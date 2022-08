Eupen kan niet opnieuw stunten na lastige seizoensstart: "Het was minder dan vorige week maar nu was de tegenstander beter"

Na 10 minuten leek de strijd al gestreden te zijn in Genk maar Eupen knokte zich terug in de wedstijd en kon bijna stunten tegen Racing Genk.

Maar puntengewin, zoals de overwinning thuis tegen Club Brugge vorige week, zat er ditmaal niet in voor De Panda's. "We hadden wel enkele kansjes zoals vlak voor de rust en als je dan scoort, krijg he een heel andere wedstrijd. Maar uiteindelijk was de overwinning van Genk wel verdiend. Het was minder dan vorige week maar de tegenstander was dan ook beter", vertelt Eupen-speler Yentl Van Genechten na afloop van de wedstrijd.

Yentl Van Genechten was vorig seizoen nog een basispion bij de Genkse belofteploeg maar trok mee met Bernd Storck naar Eupen. "Het was wel leuk dat ik nu ook kon spelen in dit stadion. Ik heb hier veel gezeten maar nooit gespeeld. Veel vrienden van vorig jaar waren erbij nu en het is leuk om te zien dat ze mij dit gunnen", gaat Van Genechten verder.

Met een assist zorgde hij ervoor dat Eupen in het slot tot op één doelpunt van Genk kwam. Maar meer zat er niet meer in voor Eupen. Na wedstrijden tegen Charleroi, Club Brugge en RC Genk is de start van Eupen pittig. Volgende week ontvangen ze bovendien Antwerp. "Het is pittig maar ik denk dat we ze beter nu treffen dan in het midden van het seizoen. Nu is er vaak nog wat werk bij de ploegen en hebben we meer kans om iets te rapen. Hopelijk doen we dat tegen Antwerp volgende week opnieuw", besluit hij ambitieus.