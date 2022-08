Dessers neemt, zonder het met zoveel woorden te zeggen, afscheid van RC Genk: "Morgen is het D-Day"

Publieke geheimen en transfers bevestigen, het blijft iets vreemd in het voetbal. Het lijkt een voldongen feit te zijn dat Cyriel Dessers volgende week naar Cremonese trekt maar helemaal bevestigen doet de spits niet.

Het was frappant dat Cyriel Dessers aan de aftrap stond tegen Eupen zaterdagnamiddag. Met een transfer in het vooruitzicht nog een wedstrijd spelen, Tissoudali heeft bewezen dat het niet het beste idee is. "Ik had eigenlijk wat last en ik ben ook niet vol doorgegaan in elk duel want je weet maar nooit. Heb me 100% gegeven maar het speelt onbewust mee dat je soms je voetje terugtrekt", vertelt Dessers na afloop van de 4-2 overwinning tegen Eupen.

"Normaal gezien is het morgen D-Day. Cremonese? Daar zijn ze op dit moment wel mee aan het onderhandelen", speelt Dessers halfopen kaart. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat de Serie A een topcompetitie is en het altijd een droom geweest is voor mij om naar daar te gaan. En als ik ergens naartoe ga, is het om te spelen en niet als toerist", gaat hij verder.

In België topschutter worden?

Het loopt goed voor Dessers bij Genk met drie doelpunten uit drie wedstrijden maar bij Genk blijven om in België te excelleren zegt hem niet zo veel. "Ik snap dat mensen dat denken maar soms moet je keuzes maken. Ik ben al eens topschutter geweest elders. Nu komt de kans voorbij en die moet je nemen. Ik speel al enkele jaren in België en Nederland, heb elk stadion en elke ploeg al zien passeren en het enige dat ontbreekt is een titel. Maar zoveel rek zat er volgens mij niet meer op hier en ik denk dat een nieuwe uitdaging dan wel een goed idee is", besluit hij.