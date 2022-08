KV Mechelen toont ware gelaat en stuurt Union met ruime nederlaag naar Glasgow

Union mag dinsdag in Glasgow niet met dezelfde cijfers verliezen dan het deed bij KV Mechelen. Voor Malinwa is de overtuigende driepunter dan weer een opsteker van formaat.

Beide coaches brachten drie andere namen in hun elftal: Buijs omdat KV Mechelen nog zoekende was, Geraerts omdat Union een druk programma moet afwerken met de return in Glasgow die er al snel aankomt. Malinwa had voor aanvang van de wedstrijd nog geen enkel punt en wilde daar uiteraard kost wat kost verandering inbrengen. Dat viel ook te merken aan de gretige indruk die het van bij de aftrap maakte.

Toonbeeld van die gretigheid was Rob Schoofs. De aanvoerder pikte een afvallende bal op, ging vlotjes de volgende man voorbij en verscheen zo alleen voor doel. De afwerking was onvoldoende om Moris te verschalken. Op slag van rust was de balherovering van Ngoy en deed Schoofs wel de netten trillen. Zijn afgeweken schot caprioleerde over een kansloze Moris in doel: KV terecht op voorsprong.

© photonews

Scoren vlak en voor de rust, dan kom je al een heel eind. En al helemaal als de tegenstander wat meewerkt. De vrijschop van Hairemans ging via het hoofd van Lazare tegen de netten: 2-0. De Mechelse trein zat nu helemaal op de rails en een bleek Union ging volledig kopje-onder. Tikje van Hairemans naar Ngoy, die trapte de 3-0 tegen de touwen.

© photonews

Match gespeeld dus. Tegen beter weten in bleef Union wel nog proberen. Het kwam ook nog wel in de buurt van een eerredder. Coucke duwde een schot van ene Mohamed Salah - de meest bekende zat wel degelijk in Liverpool - over. Dony, een andere invaller knalde tegen de dwarsligger. Het bleef bij 3-0, tot jolijt van de thuisaanhang.

In de terugmatch tegen Glasgow Rangers zal Union ongetwijfeld met zijn sterkste elf spelen en ook een heel andere intensiteit aan de dag leggen. In elk geval heeft het in Mechelen wel een pittige waarschuwing gekregen: het is de eerste nederlaag van het seizoen voor de Brusselaars. En het échte Malinwa, dat is inmiddels ook weer opgestaan.