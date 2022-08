Anthony Moris moet zich plots drie keer omdraaien: "Ik hoop dat we dinsdag het beste Union terugzien"

Tot zaterdagavond hadden Anthony Moris en Union slechts één doelpunt geslikt. Drie tegentreffers kwamen er meteen bij in Mechelen (3-0).

Het bleek een heel ander verhaal dan tegen Glasgow Rangers. Spelers als Teuma en Lazare die in dat Europese duel zo hun stempel drukten, konden dat in Mechelen niet. "Ik ga niet in op individuele prestaties van ploegmaats. We hebben weinig ballen goed geraakt. De aspecten waar het spel van Union voor gekend is, waren niet aanwezig", moest doelman Anthony Moris toegeven.

Zo snel mogelijk rechtzetten

De vraag is nu: hoe gaat de spelersgroep van Union om met deze duidelijke nederlaag? "Dit is geen groep die makkelijk nederlaag aanvaardt. We willen dit zo snel mogelijk recht zetten. Dat zit in ons, we doen alles om te winnen."

Moris grijpt alvast één lichtpunt aan: de invalbeurt van enkele jongens die Union dit seizoen zeker nog nodig gaat hebben. "Wat we na de 3-0 nog laten zien hebben, belooft voor de toekomst. We spelen nu om de drie dagen een wedstrijd. We weten dat dat ons te wachten staat."

Trip naar Glasgow

Het is kwestie van snel deze ontgoocheling achter zich te laten, want een trip naar Glasgow komt eraan voor de terugmatch van de dubbele ontmoeting met Rangers. "Ik hoop dat we het beste Union dinsdag terugzien. Daar gaan we alles voor doen. Er staan natuurlijk twee ploegen op het veld. Je moet ook rekening houden met de kwaliteit van de tegenstander."