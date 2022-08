Geraerts en Union met de voeten op de grond: "Ik ben kwaad en ontgoocheld, het zal dinsdag anders moeten"

Het is dan toch niet enkel op wolkjes lopen voor het Union van Karel Geraerts, dat met de voeten op de grond staat na de nederlaag in Mechelen.

"Ik ben ontgoocheld en kwaad", wilde Karel Geraerts er ook niet te licht overheen stappen. "Ik heb niet het Union gezien dat ik wilde zien. Onze waarden zijn in de kleedkamers gebleven en dat is niet goed. Er is veel energie in deze match gestoken. Spijtig genoeg was het niet voldoende. Ik ben vooral kwaad. Nu is het aan de spelers en ook aan mezelf om na te denken. We gaan alles correct analyseren."

Het is uiteraard ook wel zo dat Geraerts voor een stuk roteerde. "Ik heb op drie plaatsen mijn ploeg gewijzigd, dat betekent niet dat alles moet wegvallen. Ik was naar Mechelen gekomen om te winnen. Als je gaat roteren en je brengt drie-vier andere spelers in, weet je dat je automatismen mist. Ik kan de spelers geen steen werpen op dat gebied. Ze hebben wel hun best gedaan."

Uppercut

Veel leverde dat niet op. Het was wachten op de spelers die van de bank kwamen en die hadden er in de slotfase wel nog wat zin in. Het was toen al te laat. "In moeilijke omstandigheden hebben de invallers goede dingen getoond. Het is niet evident als je het veld op komt en het staat al 3-0. Deze 3-0 is een kleine uppercut. We moeten daar de juiste conclusies uit trekken. Dan kan dit ons wel helpen in de voobereiding op dinsdag."

Uiteraard een verwijzing naar de terugmatch in de Champions League-voorronde tegen Glasgow Rangers. "We spelen dinsdag al, we hebben dus amper twee dagen om ons voor te bereiden. Iedereen zal goesting hebben om die match te spelen, maar het zal wel anders moeten."

Balans vinden

Het is voor Union en zijn coach ook een zoektocht in een seizoen met Europees voetbal tussen enigszins roteren en anderzijds toch kwaliteit behouden. "Die balans moet gevonden worden. Ik heb 21-22 spelers en ik ga daar gebruik van maken gedurende de komende maanden."