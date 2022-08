Scorende Ngoy tankt vertrouwen en Storm looft ploegmaat op zijn flank: "Na 0 op 6 hebben we twijfels weggenomen"

De twijfels die gepaard gaan met een 0 op 6 worden naar de achtergrond verdreven. Ngoy en Storm hadden daar ook hun aandeel in: de ene met zijn doelpunt, de andere met zijn inzet.

"We hebben er alles aan gedaan om te winnen", onderstreepte Julien Ngoy nadat de aanvaller zijn eerste overwinning bij KV Mehelen kon vieren. "De pressing was er, de kansen waren er. Het openingsdoelpunt gaf ons vertrouwen en nadien kun je dan nog in een hogere versnelling schakelen."

Eerste doelpunt van Ngoy

Ngoy was in die fase belangrijk met het winnen van een duel en kwam later nog zelf op het scorebord met een rake knal. "Mijn doelpunt is ook goed voor mijn vertrouwen, maar het gaat om de drie punten. Tegen Antwerp had ik pech met een bal op de paal en een goede solo. In Oostende speelde ik nogal geïsoleerd voorin. Dan is het moeilijk voor mij."

© photonews

"In de vorige matchen hadden we het moeilijk met alles op te pikken, maar er zit evolutie in", zag Nikola Storm, die met zijn actieradius mee de toon zette, er ook beterschap in. Was dit het echte KV? "Dat denk ik wel. Als je 0 op 9 pakt, weet je dat het moeilijk kan worden. Je start het seizoen vol goede moed en je pakt 0 op 6, dan weet je dat er twijfels komen. Met een leuke zege hebben we die twijfels weggenomen."

Met een Union dat tussen twee Europese matchen zat, was dit ook het moment om hen een nederlaag aan te smeren. "Ik denk het wel, maar wij hebben gewoon een goed voetballende ploeg. Na de 3-0 kropen we iets meer in blok en ze kwamen er ook niet meer uit, dus het klopte allemaal."

Grinta

Ook op de linkerflank van Storm, waar Boli Bolingoli ook een prima partij speelde. "We weten dat Boli snel is, kracht heeft, de lijn kan doen en ook defensief goed is. Hij heeft dat perfect ingevuld. Het belangrijkste was dat we allemaal vanaf minuut 1 in de match zaten en dat de grinta er was."