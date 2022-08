Beste KVM-man stelt iedereen gerust: "Wij kunnen zo goed voetballen, we gaan nog vaak winnen, geen probleem"

Iedereen bij KVM zou toch wat gerustgesteld moeten zijn nadat het kon winnen van Union. Een sterkhouder verzekert dat dit nog maar de eerste van vele zeges is.

Wie was nu de beste Mechelaar voorbije zaterdag tegen Union? Voor ons was het Rob Schoofs die het meest recht had op de titel van 'man van de match'. De aanvoerder ging voorop in de strijd, lag bij het druk zetten constant op de loer om de bal te veroveren en nadien op te rukken richting doel. Maakte ook - zij het met een gelukje - het openingsdoelpunt. Zijn woorden spreken al evenveel boekdelen als zijn daden op het veld.

"We hebben gedaan wat we kunnen: goed voetballen. We zullen nog veel punten pakken, daar moeten we ons geen zorgen over maken. We zijn een goede ploeg. Een thuiswedstrijd moet je zo spelen, met de supporters achter ons, dat is geweldig. Wij kunnen zo goed voetballen, geen probleem", spreekt Rob Schoofs vol geloof in eigen kunnen.

Kansen creëren, scoren en winnen

Zolang er maar uitgegaan wordt van het spel waar KV Mechelen gekend voor is. "De voorbije weken waren we misschien iets te veel gefocust op het slikken van minder tegendoelpunten. Maar we moeten in de eerste plaats voetballen en nadien zorgen dat we goed staan te verdedigen. Als we de focus op ons voetbal leggen, gaan wij kansen creëren, scoren en nog vaak winnen."

Het was opvallend dat Schoofs het voorbije weekend weer veel meer zijn stempel kon drukken. "Met Storm en Marian Shved op de flanken, was er de weken voordien weinig beweging. Nu hadden we backs die konden opkomen: Sandy Walsh bij momenten, Boli Bolingoli die het goed deed. Dan kan ik ook mee vrij komen tussen de lijnen en belangrijk zijn naar voren toe. We moeten veel meer bewegen, zowel vooraan als achteraan."