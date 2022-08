Danny Buijs heeft eerste zege als KVM-trainer beet: "Doemscenario's gingen al rond, maar wij zijn daar niet mee bezig"

De doemscenario's kunnen weer even de kast in voor KVM en trainer Danny Buijs. Union ging Achter de Kazerne kansloos onderuit.

Een opgeluchte Danny Buijs na deze 3-0-zege? "Niemand wil met nederlagen aan een seizoen beginnen, er gingen al al doemscenario's rond. Er werd al gezegd dat we zelfs in het laatste seizoen waarin KV Mechelen degradeerde niet zo slecht gestart waren. We zijn daar niet mee bezig, maar ik ben ook maar een mens. Als je na twee wedstrijden met nul punten staat, denk je wel eens: "Jemig, wat gaat het worden?""

De druk liet zich dus toch al voelen. "Dat is een heel menselijke gedachte die even opkomt, maar dan heb je redelijk snel wel weer een andere gedachten. Sommige dingen hebben tijd nodig, maar door emotie en media-aandacht komen er bepaalde dingen in de wereld en die kunnen soms iets teweeg brengen. We hebben daar geen invloed op. We bepalen en houden onze koers en zetten de stappen die we moeten zetten."

Ongekende sfeer

Buijs is alleszins zeer te spreken over de aanhang. "We proberen de supporters mee te nemen in dat verhaal. De steun van die mensen zorgt hier voor een ongekende sfeer. Dat kan een enorme kracht zijn." Als de ploeg dan dit spel brengt, is iedereen tevreden. "Dit was uiteraard beter dan onze vorige twee wedstrijden, al waren die ook niet dramatisch. Door de emotie lijken de dingen soms heel anders."

Aan een coach dan om zich op de feiten te baseren. Tegelijkertijd houdt Danny Buijs de voeten zeker nog op de grond. "Zoals sommigen al schreven dat we zouden degraderen, betekent deze ene zege ook niet dat we vanaf nu alles gaan winnen. De balans maken we op na 34 speeldagen."

Nieuwe fase

Volgens de Nederlander is het ook zeer begrijpelijk dat er enigszins een aanpassingsperiode nodig is bij KVM. "We beginnen aan een nieuwe fase bij KV Mechelen. Ik ben heel blij dat we nu op deze manier gewonnen hebben."

En Union zat met zijn gedachten misschien al in Glasgow. "Ze deden het tegen de Rangers fantastisch. Het is heel moeilijk voor voetballers om elke wedstrijd die topprestatie te leveren. Wij hebben dat nu gedaan en bij hen was het iets minder, dat is ook menselijk."