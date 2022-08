Standard geniet van eerste zege van het seizoen: "Dit geeft vertrouwen voor de toekomst"

Opnieuw feest op Sclessin. Vorig jaar lukte het de Rouches niet veel om thuis te winnen maar deze keer openen ze hun rekening al in de tweede thuiswedstrijd van het jaar.

Cercle Brugge was geen al te lastige partij voor de Rouches dat twee strafschppen nodig had om te scoren. "Dit doet deugd", opent man van de match Nicolas Raskin voor de camera van Eleven Sports. "Het publiek verdient het om nog eens een overwinning te zien. Cercle is een lastige ploeg om tegen te spelen en er is nog wel wat verbetering mogelijk maar we blijven hard werken", besluit hij.

Ook trainer Ronny Deila was tevreden met wat hij gezien heeft vandaag: "We waren goed georganiseerd en gedisciplineerd vandaag. Het matchplan werd perfect uitgevoerd en Cercle bleef bijna de hele wedstrijd lang weg van onze goal? Dit geeft vertrouwen voor de toekomst en geloof in onszelf", klinkt het.

De Sfeer op Sclessin of op Celtic Park?

"Toegegeven, we moeten meer kansen creëeren met het balbezit dat we hebben maar daar draait het uiteindelijk om in het voetbal. Het belangrijkste is dat we nu een belangrijke zege boeken in een geweldige sfeer. Of de sfeer gelijkaardig is als die in Celtic? Voor een reguliere competitiewedstrijd is er in Celtic Park minder sfeer dan hier", paait hij de Standard-fans nog even.