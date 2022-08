Ritchie De Laet ziet ander Antwerp op het veld: "Volwassener dan vorig jaar"

Het gaat Antwerp voorlopig voor de wind. Prima uitgangspositie gehaald in Noorwegen, in de competitie blijft de Great Old na drie speeldagen foutloos. Tegen het sterke OH Leuven maakte Antwerp in het slothalfuur het verschil.

Ritchie De Laet had een kwartiertje nodig om warm te draaien op zijn rechterflank, maar nadien haalde ook hij een hoog niveau. Met een hakje -de mosterd gehaald bij Holzhauser?- was De Laet betrokken bij de eerste Antwerpse treffer. Met een inworp leverde De Laet zelfs de assist voor het doelpunt van Frey. De Antwerpenaar had met een prima inspeelpass ook een voet in het derde doelpunt.

"We hadden de partij bijna volledig onder controle, al doet de score dat misschien niet uitschijnen", reageerde Ritchie De Laet na afloop. "We beseften dat zij na die 2-2 zouden blijven komen, waardoor er voor ons ruimte ging komen."

Na een prima collectieve aanval was het Balikwisha die Antwerp op voorsprong zette. De belofte-international besloot niet veel later op de paal, maar zorgde met een prima actie alsnog voor de kers op de taart. Antwerp ging niet twijfelen na de Leuvense gelijkmaker, iets wat vorig seizoen vaak wel het geval was. "We zijn volwassener geworden. Vorig seizoen bleven we maar naar voor lopen, zelfs als dat eigenlijk niet meer nodig was. Nu kunnen we een match ook echt dood maken. Kijk naar het laatste kwartier vandaag: het spel lag meer stil dan er gevoetbald werd", besluit De Laet.