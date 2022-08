Mark van Bommel genoot langs de zijlijn: "De jongens en het publiek bleven maar gaan, dat werkte aanstekelijk"

Antwerp maakte zondagavond bij momenten indruk tegen OH Leuven. Na de 2-2 kon de Great Old nog een versnelling hoger schakelen, waardoor de drie punten op de Bosuil blijven. Coach Mark van Bommel genoot van zijn ploeg, al temperde de Nederlander meteen de hoge verwachtingen.

"Ik heb genoten van onze manier van voetballen, want vergeet niet dat OHL een heel goeie ploeg is. De ploeg heeft de taken erg goed uitgevoerd, zeker na deze reeks wedstrijden. Ze zijn enthousiast, leggen de perfecte mentaliteit aan de dag en ogen fit. Dat is hartstikke mooi om dan als coach op de bank te zitten", gaf Van Bommel na afloop toe.

"Na de 2-2, een prima corner, was het afwachten of we dit gingen volhouden. Maar de jongens en het publiek bleven maar gaan, dat werkte aanstekelijk. De manier van druk zetten, de intensiteit en de kwaliteit aan de bal... het was genieten bij momenten. Ik ben heel trots op de ploeg."

Na drie speeldagen telt Antwerp als enige ploeg het maximum van de punten, terwijl de motor van heel wat andere topclubs nog niet op volle toeren draait. "Negen punten na drie wedstrijden, dat doet deugd. Dat de rest van de topclubs met de punten morst? Dat zegt iets over de sterkte van deze competitie. Je gaat heus niet zomaar even een wedstrijd winnen, hoor. Of we titelkandidaat zijn? Komaan, we zijn drie wedstrijden ver. Ik ben er vooral mee bezig dat we progressie kunnen blijven maken als team", besluit Mark van Bommel.