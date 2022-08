Marc Brys legt zich neer bij nederlaag: "Imponerend en sterk Antwerp"

OH Leuven kwam verdiend op voorsprong op de Bosuil, maar stapte uiteindelijk zonder punten de bus op (4-2). De ploeg van Marc Brys botste op een bij momenten wervelend Antwerp. De coach van de Leuvenaars legde zich na afloop dan ook neer bij de nederlaag.

"We zijn hierheen gekomen met de juiste intenties en hebben ons eigen spel gespeeld. Alleen vond ik ons iets te weinig durf tonen in de omschakeling. Dat is dan toch een beetje intimidatie van de tegenstander, en ook het publiek heeft zijn rol gespeeld. Na de pauze vond ik het veel beter: we toonden veel lef. Het doet deugd dat we de gelijkmaker konden scoren op 2-2, want daar besteden we veel aandacht aan. De gemiste kans van Rapha op 2-3 is het kantelmoment", aldus Marc Brys.

De Antwerpenaar kon zich na afloop vinden in de nederlaag van zijn ploeg. "Ik vond Antwerp imponerend en sterk, ze stonden met heel veel dash te voetballen. Kortom, een terechte nederlaag voor ons. De punten zijn verdiend voor Antwerp, wij keren terug met heel wat werkpunten."

Opstekers voor OHL waren de doelpunten van Nsingi en Patris, allebei jeugdproducten van de fusieclub. "Beide jongens stonden vorig jaar nog vaak met de beloften te voetballen, hé. Ze hebben zich de voorbije maanden gemanifesteerd, wat heel mooi is. Dat ze hier vandaag de weg naar doel vinden, verdient nogmaals een pluim voor de jeugdwerking", besluit Brys.