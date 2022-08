Alhassan Yusuf speelt al weken op hoog niveau: "De verstandhouding op het middenveld is prima"

Frey scoorde zondag weer, ook Balikwisha lijkt na een moeilijk seizoen helemaal te tonen waarom Antwerp zoveel geld voor hem betaalde. Maar in de luwte is ook Alhassan Yusuf bezig aan een ijzersterk seizoensbegin. Ook zondag tegen OHL zette de timide Nigeriaan de lijnen uit bij Antwerp.

Bijna zes volledige matchen in minder dan twintig dagen lijken Alhassan Yusuf niet te deren. De 22-jarige middenvelder draafde ook zondag tegen OH Leuven over de grasmat in de Bosuil. IJzersterk in de recuperatie, simpel maar verzorgd voetballend in balbezit. Er wordt weleens gezegd dat Antwerp enkel oudjes gaat halen, wel: aan deze Yusuf gaat de Great Old op termijn nog veel verdienen.

"Ik heb een geweldige vorm te pakken en ook het middenveld draait op dit moment heel goed. De verstandhouding met Nainggolan en Gerkens is prima", aldus Yusuf. Dat ziet ook Birger Verstraete, die zich voorlopig tevreden moet stellen met korte invalbeurten. "Als defensieve middenvelder probeer ik de partij onder controle te houden", geeft Yusuf aan bij GVA. "De coach maakt alles veel gemakkelijker voor mij. Hij geeft me veel tips over tactische discipline en hoe ik positie moet kiezen", besluit Yusuf, die dicht aanleunt bij de Nigeriaanse nationale ploeg.

Ook Toby Alderweireld had na de match tegen OH Leuven lof voor zijn Nigeriaanse ploegmaat. "Alhassan leest het spel goed en blijft maar lopen. Hij doet het fantastisch, zeker met de juiste coaching en tactische richtlijnen. Hij is heel goed aan het seizoen begonnen."