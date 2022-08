Mathieu Maertens lijdt eerste seizoensnederlaag met OH Leuven: "Zonde van die black-out, want we verdienden meer dan nul punten"

OH Leuven toonde met name in het eerste halfuur dat de zes op zes geen toeval was. Zondag ging de fusieclub voor het eerst dit seizoen onderuit. Op bezoek bij Antwerp werd het uiteindelijk 4-2.

OH Leuven kwam via Nsingi verdiend op voorsprong. Aanvoerder Maertens probeerde met een voorsprong de rust in te gaan, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Dankzij doelpunten van Nainggolan en Frey boog Antwerp de achterstand in geen tijd om in een voorsprong.

"Heel jammer van die black-out", zuchtte Mathieu Maertens na afloop. "We wisten even niet meer waar we het hadden. Als we het ergens hebben laten liggen vandaag, dan is het wel daar."

Coach Marc Brys noemde de Leuvense nederlaag terecht, iets waar zijn aanvoerder het niet helemaal mee eens was. "Voor het overige van de wedstrijd deden we goed mee. Daardoor is de ontgoocheling best groot. Volgens mij hadden we hier meer verdiend dan nul punten. Ok, de competitiestart is nog steeds mooi met zes op negen, maar op dit moment overheerst de frustratie", besluit Maertens.