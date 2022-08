Analist legt Michael Frey en Vincent Janssen in de weegschaal: "Uitzonderlijk"

Met zijn 24 doelpunten trapte Michael Frey Antwerp vorig seizoen naar de top vier. In het tussenseizoen ging Antwerp Vincent Janssen voor 5 miljoen halen in Mexico. De Oranje-international heeft nog wat tijd nodig om zich aan te passen, terwijl Frey de lijn van vorig seizoen lijkt door te trekken.

In het Nieuwsblad laat René Vandereycken zijn licht schijnen over de twee spitsen van Antwerp. Zondag tegen OH Leuven kreeg Michael Frey een basisplaats. De Zwitser bedankte met een prima prestatie en belangrijke goal, alweer zijn derde in drie speeldagen.

"Frey speelde een schitterende wedstrijd. Hij staat zijn mannetje in de loopduels, is ongelooflijk beweeglijk en altijd aanspeelbaar. In defensief opzicht gaat hij de bal en tegenstanders écht opjagen, bovengemiddeld voor een spits. Dat hij tegelijk genoeg frisheid heeft om offensief het verschil te maken, is uitzonderlijk."

Al moet gezegd: ook Vincent Janssen viel zondag goed in. De Nederlander was sterk in zijn rol als aanspeelpunt, met enkele prima deviaties. Toch geeft Vandereycken op dit moment de voorkeur aan Frey. "Vincent Janssen geeft de indruk een zestienmeterspits te zijn. Hij is niet superkopbalsterk en niet supersnel. Ik stel me de vraag of hij nuttig is op de counter, want tot dusver heeft hij nog geen enkel loopduel van een verdediger kunnen winnen. Dat hij nu niet overtuigt, wil niet zeggen dat dat niet kan komen. Het is niet evident als nieuwkomer, zeker niet als je zo'n sterke concurrent hebt", aldus Vandereycken.