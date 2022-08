Van Bommel heeft Antwerp in mum van tijd identiteit gegeven: "Niet meer switchen loont"

Mark van Bommel heeft Antwerp in een mum van tijd een identiteit gegeven. Dat is al een groot verschil met vorig seizoen, ziet Peter Vandenbempt.

"Het middenveld is in balans met een heel sterke Yusuf en Alderweireld brengt achterin toch wat van hem werd verwacht: stabiliteit en ervaring", aldus de analist bij Sporza. "Er waren ook sterke individuele prestaties, zoals van aanvaller Michael Frey. Die was toch gedoemd om invaller te zijn na de topaankoop van Vincent Janssen, maar de Zwitser blijft onverstoorbaar werken, en scoren."

Er is duidelijkheid. "Nainggolan had aangegeven dat de nummer 10 zijn beste positie is en Van Bommel gehoorzaamt. Niet meer switchen rendeert. Balikwisha gaat misschien eindelijk voetballen naar zijn grote talent, terwijl het vorig jaar nog met vallen en opstaan was."