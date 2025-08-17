Datum: 17/08/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4

LIVE: Flauwe eerste helft tussen Dender en Anderlecht: 0-0

Anderlecht trekt vanmiddag om 13u30 naar Dender voor een duel dat meer weg heeft van een krachtmeting tegen het eigen ritme dan tegen de tegenstander. Amper 65 uur na het gelijkspel in Moldavië wacht de volgende afspraak in een overvol programma.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Live door Johan Walckiers
Discussieer live mee! Lees 18 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
43
 Dender probeert er wel uit te komen, maar het is allemaal niet precies genoeg. En de snelheid ontbreekt ook vooraan.
38
 Goeie voorzet Maamar, maar weggekopt voor de neus van Bertaccini.
35
 Bijna kan Bertaccini eens afdrukken, maar hij wordt afgeblokt.
29
 Goeie voorzet Augustinsson, maar de bal wordt net voor Verschaeren weggekopt.
24
 Er wordt wat afgebikkeld, maar buiten die kans voor Angulo zagen we nog niets van mogelijkheden.
22
 Dit wordt geen match waarin veel gaat gescoord worden. Het is wachten tot iemand de wedstrijd kan openbreken, want voorlopig zit het allemaal volledig op slot.
17
  Gele kaart voor Enric Llansana
15
 De druk van Anderlecht in dit eerste kwartier is echt wel indrukwekkend naar hun maatstaven. Hoelang kunnen ze dit volhouden?
10
 Daar is de eerste echte kans na een snedige counter van Anderlecht. Verschaeren geeft mee aan Hazard, die speelt door tot bij Maamar en die weer naar Angulo die... de deklat doet trillen.
2
 Anderlecht staat heel hoog. Benieuwd of ze die druk kunnen omzetten in gevaar.
1
 FCV Dender EH - Anderlecht: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Anderlecht)
FCV Dender EH: Joedrick Pupe - Luc Marijnissen - Aurélien Scheidler - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Benjamin Fredrick - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Fabio Ferraro
Bank: Bryan Goncalves - Moïse Sahi Dion - Krzysztof Koton - David Hrnčár - Kobe Cools - Ragnar Oratmangoen - Guillaume Dietsch - Nail Moutha-Sebtaoui - Bruny Nsimba

Anderlecht (FCV Dender EH - Anderlecht)
Anderlecht: Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Enric Llansana - Colin Coosemans - Marco Kana - Nathan De Cat - Ali Maamar - Adriano Bertaccini
Bank: Moussa N'Diaye - Kasper Dolberg - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - César Huerta - Mario Stroeykens - Yasin Özcan - Tristan Degreef
'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

13:45

KAA Gent heeft eerder deze week laten weten dat ze niet langer geïnteresseerd zijn om een akkoord te vinden met Dender over aanvaller Aurélien Scheidler. Toch is er nog ste...

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler
3 Pupe Joedrick  
5 Marijnissen Luc  
11 Scheidler Aurélien  
16 Kvet Roman  
17 Mbamba Noah  
18 Rodes Nathan  
22 Fredrick Benjamin  
24 Viltard Malcolm  
34 Verrips Michael  
44 De Fougerolles Luc  
88 Ferraro Fabio  
  Bank
7 Goncalves Bryan  
10 Dion Moïse Sahi  
15 Koton Krzysztof  
20 Hrnčár David  
21 Cools Kobe  
26 Oratmangoen Ragnar  
30 Dietsch Guillaume  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  
77 Nsimba Bruny  

Anderlecht Anderlecht
  Speler
3 Hey Lucas  
6 Augustinsson Ludwig  
10 Verschaeren Yari  
11 Hazard Thorgan  
19 Angulo Nilson  
24 Llansana Enric    
26 Coosemans Colin  
55 Kana Marco  
74 De Cat Nathan  
79 Maamar Ali  
91 Bertaccini Adriano  
  Bank
5 N'Diaye Moussa  
12 Dolberg Kasper  
13 Saliba Nathan-Dylan  
16 Kikkenborg Mads  
20 Vazquez Luis  
21 Huerta César  
29 Stroeykens Mario  
58 Özcan Yasin  
83 Degreef Tristan  

Vooraf

LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?
LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?
Foto: © photonews

Anderlecht trekt vanmiddag om 13u30 naar Dender voor een duel dat meer weg heeft van een krachtmeting tegen het eigen ritme dan tegen de tegenstander. Amper 65 uur na het gelijkspel in Moldavië wacht de volgende afspraak in een overvol programma.

Coach Besnik Hasi gaf al aan dat vermoeidheid een reële factor wordt binnen zijn groep. Daarom lijkt een rotatie in het elftal onvermijdelijk. Verwacht wordt dat Thorgan Hazard terugkeert in de basis, maar vooral dat Adriano Bertaccini mogelijk zijn eerste basisplaats krijgt sinds zijn overstap van STVV. De spits uit Charleroi maakte al indruk als invaller en klopt nadrukkelijk op de deur.

Bertaccini ontpopte zich in korte tijd tot publiekslieveling. Met een doelpunt, twee assists en een afgedwongen owngoal liet hij in amper vier invalbeurten zijn visitekaartje achter. Donderdag nog leverde hij de corner waaruit Saliba gelijkmaakte tegen Tiraspol. 

Zelf blijft de aanvaller nuchter. “De fans willen mij graag vanaf de aftrap zien, maar het is belangrijk geen stappen over te slaan”, zei hij onlangs. Toch groeit de roep steeds luider om de jonge spits meer minuten te gunnen, zeker in een periode waarin Anderlecht offensieve frisheid kan gebruiken.

De tegenstander lijkt daarvoor ideaal. Voor Anderlecht is het zaak geen tweede misstap op rij in de competitie te begaan, na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Zulte Waregem.

Of Bertaccini vandaag zijn eerste basisplaats krijgt, blijft het grote vraagteken. Hasi verklapte alvast dat zondag in Dender prioriteit krijgt boven het duel met AEK Athene.

Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

12/08

FCV Dender EH is met 2 op 9 begonnen aan het nieuwe seizoen. Tegen RSC Anderlecht gaat het in eigen huis op zoek naar een eerste overwinning. Dat mag het doen mét een sterk...

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

16/08 2

Guillaume Gillet, ex-Anderlecht-speler en voormalig trainer van de RSCA Futures, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als T1 in Neerpede. Hij leerde er veel v...

Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

Anderlecht is gewaarschuwd: "Fans verwennen met grote wedstrijd en die winnend afsluiten"

16/08

FCV Dender EH is met 2 op 9 eerder teleurstellend aan het seizoen begonnen. En dus wil het op speeldag vier graag een eerste overwinning boeken. Makkelijk zal dat niet word...

'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

16/08

Een paar dagen geleden werd duidelijk dat KAA Gent niet langer geïnteresseerd zou zijn in Aurélien Scheidler. Daarmee lijkt de zaak wel nog niet helemaal van de baan, want ...

Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

13:00 1

RSC Anderlecht is door in de Conference League, al was de 1-1 in Moldavië niet meteen een graadmeter over hoe het écht zou moeten. Coach Besnik Hasi besluit om tegen Dender...

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved