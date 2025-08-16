Volg Union SG - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 16/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
LIVE: Verrassen de Rouches ook in het Dudenpark? "Ik hoop dat Standard zich dit seizoen herpakt"
Foto: © photonews

Vanavond staat in de Pro League een spannend duel op het programma: Union ontvangt Standard in het Dudenpark. Beide teams maakten een sterke start van het seizoen met 7 op 9 en zijn gebrand om hun goede reeks voort te zetten.

Union kwam afgelopen weekend als winnaar van het veld tegen Gent, maar zal het vanavond moeten doen zonder enkele belangrijke spelers. Onder anderen Mohammed Fuseini, Promise David, Henor Teklab en Kamiel Van de Perre ontbreken bij de thuisploeg.

Standard kan daarentegen rekenen op de terugkeer van Henry Lawrence na blessureleed. Dennis Ayensa blijft echter aan de kant tot half september, terwijl David Bates nog herstellende is van een operatie in Londen.

Historisch gezien hebben de Unionisten sinds hun terugkeer in de Jupiler Pro League maar één keer verloren van Standard. Toch staan de Rouches erom bekend verrassend uit de hoek te komen tegen de topteams van het Belgische voetbal.

Goeie kern bij Standard

Anthony Moris, die voor beide clubs speelde, kijkt met belangstelling naar het duel. Hij vindt Union momenteel iets sterker, maar hoopt dat Standard zich snel herpakt: “De beste… enfin, eerder Union. Maar ik hoop dat Standard zich zal herpakken dit seizoen. Ik ben erg blij om Pierre François te zien terugkeren, die ik goed ken. Hij is heel rationeel in de beslissingen die hij neemt voor het welzijn van de club", klinkt het bij Sudpresse.

Moris voegt toe dat Standard bezig is aan een klein hernieuwingsproces, met een mix van ervaren spelers en jong talent: “Het Belgische voetbal heeft een Standard aan de top nodig en ik heb het gevoel dat ze een kleine heropleving meemaken, met een kwaliteitsvolle kern. Het lijkt nog net iets te kort voor de top 6, maar ze zullen er dicht bij in de buurt komen."

Prono Union SG - Standard

Union SG wint
Gelijk
Union SG Union SG wint Gelijk Standard Standard wint
83.93% 13.69% 2.38%
Populairste
2-1
(86x)		 2-0
(71x)		 3-1
(63x)

Vergelijking Union SG - Standard

Positie

4
1

Punten

7
7

Gewonnen

2
2

Gescoorde doelpunten

9
5

Doelpunten tegen

3
2

Gele kaarten

8
6

Onderlinge duels gewonnen

6
3
2
09/03 19:15 Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
20/09 20:45 Standard Standard 0-0 Union SG Union SG
25/02 18:30 Union SG Union SG 2-1 Standard Standard
04/08 20:45 Standard Standard 0-1 Union SG Union SG
18/02 20:45 Union SG Union SG 2-4 Standard Standard
13/11 16:00 Standard Standard 2-3 Union SG Union SG
03/04 13:30 Standard Standard 1-3 Union SG Union SG
28/08 20:45 Union SG Union SG 4-0 Standard Standard
30/06 18:05 Standard Standard 0-0 Union SG Union SG
28/04 20:30 Standard Standard 3-1 Union SG Union SG
14/04 20:30 Union SG Union SG 2-2 Standard Standard
15/08

Union Saint-Gilloise ontvangt Standard op zaterdag. Sebastien Pocognoli heeft tijdens zijn persconferentie een update gegeven over het team.

15/08

Dennis Ayensa en David Bates zijn de enige afwezigen in de selectie van Standard voor de verplaatsing naar Union. Hier zijn de laatste nieuwtjes vanuit de ziekenboeg van de...

15/08

Mohammed Fuseini verlengt zijn avontuur bij Union Saint-Gilloise. De 23-jarige Ghanese vleugelspeler groeide uit tot een sleutelfiguur voor de toekomst van de Brusselse club.

15/08

Op zaterdagavond zal Marco Ilaimaharitra een zekere Adem Zorgane opnieuw ontmoeten in het Dudenpark. De speler die hij goed kent van bij Sporting Charleroi. De Malagassiër ...

06:30

Union en Standard zullen elkaar zaterdagavond ontmoeten in het Dudenpark. Hier zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen in een verrassende topper.

09:40

Vanavond staat in de Pro League een spannend duel op het programma: Union ontvangt Standard in het Dudenpark. Beide teams maakten een sterke start van het seizoen met 7 op ...

