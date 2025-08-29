Datum: 29/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6

LIVE: Sebaoui zorgt al snel voor de gelijkmaker!

Voor de opener van de zesde speeldag ontvangt Cercle Brugge leider STVV? Blijven de Kanaries aan de leiding of smeert de Vereniging hen hun eerste nederlaag aan?

Tijd   Rust 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Gerkens kan zich doorzetten op rechts, maar zijn voorzet is veel te hard om Minda te bereiken en de bal rolt over de achterlijn.
42
 Nog maar eens een corner voor STVV, Ngoura kan wegkoppen.
40
 STVV blijft komen en dwingt een corner af. Sebaoui wordt gevonden in de zestien, hij knalt de bal maar net naast.
38

Goal 		Doelpunt van Ilias Sebaoui (Abdoulaye Sissako)
Sebaoui krijgt op de rand van de zestien te veel ruimte en hij krult de bal richting de verste hoek. Delanghe duwt de bal met zijn hand tegen de paal, maar die gaat zo toch tegen de netten.
36
 Vrije trap voor Cercle op de linkerhoek van de zestien, maar er is een misverstand tussen Magnée en Minda en STVV kan de bal wegrammen.
33
 Voor het eerst dit seizoen is STVV op achterstand gekomen, kunnen de Kanaries ook een eerste nederlaag vermijden?
31
 De VAR heeft nog even gekeken naar het doelpunt voor buitenspel, maar dat is niet het geval.
30

Goal 		Doelpunt van Alan Minda (Steve Ngoura)
Ngoura stuurt Minda op het goede moment diep, de Ecuadoriaan kan alleen op doelman Kokubo afgaan. Minda faalt niet oog in oog met de Japanse doelman en trapt de 1-0 binnen.
28
 Snelle kaats van Ito na een inworp, hij krult de bal richting de verste paal en die gaat maar net naast.
26
 Minda kan zich doorzetten op rechts en probeert de bal voor te brengen. Kokubo zit ertussen en de bal rol bij de eerste paal richting de doellijn, de Japanse doelman kan wel snel oprapen.
25
 Er zijn stevig wat duels en beide ploegen willen wel, maar behalve elk hun ene grote kans zijn de doelmannen nog niet veel in actie gekomen.
23
 Sebaoui komt naar binnen en vindt Yamamoto, maar Diop kan onderscheppen. Zijn pass richting Agyekum is niet goed en zo krijgt STVV de bal snel weer terug.
20
Cercle Brugge - STVV
17
 Twee keer net niet voor STVV
Corner voor STVV en het was bijna prijs. Ferrari dwingt Delanghe tot een uitstekende redding, Hata is goed gevolgd. Hij kan de bal in een leeg doel binnenduwen, maar legt de bal toch nog over. De Japanner laat een reuzenkans liggen.
15
 Nazinho dropt opnieuw een bal in de zestien, Hata trapt half naast de bal. Agyekum kan aannemen met de borst, maar de bal stuit te ver en Kokubo kan oprapen.
13
 Ngoura op Kokubo
Na een lange aanval vindt Nazinho het hoofd van spits Ngoura. Aan de tweede paal kan hij koppen, Kokubo duwt in corner.
10
 Utkus kopt een vrije trap goed terug centraal in de zestien, maar hij bereikt geen ploegmaat.
8
 Minda kan zich doorzetten tot net voor het halve maantje en haalt uit, de bal gaat een half metertje naast.
7
 Van Helden zet zijn foutje zelf recht en kopt de corner weg.
6
 Gerkens zet laag voor, Van Helden staat helemaal alleen in de zestien maar zet de bal toch over de goal. Eerste corner voor Cercle.
5
 Ngoura probeert Minda diep te sturen met een hakje, Van Helden kan er nog net zijn been tussensteken.
1
 Sebaoui komt een eerste keer de zestien in, via de voet van Utkus kan Delanghe oprapen.
1
 Cercle Brugge - STVV: 0-0
20:13
 Cercle Brugge won vorige week met 0-3 op het veld van Standard en dus heeft Onur Cinel geen redenen om te wisselen, hij start met exact dezelfde elf.
20:12
 STVV pakte 13 op 15 en dus ziet Wouter Vrancken geen redenen om te wisselen. Hij start voor de zesde keer op rij met dezelfde elf. Van aanwinst Muja is nog geen spoor in de selectie.
Cercle Brugge (Cercle Brugge - STVV)
Cercle Brugge: Edgaras Utkus - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda - Gary Magnée - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Christiaan Ravych
Bank: Warleson - Dalangunypole Gomis - Erick - Valy Konate - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Elhadji Kone

STVV (Cercle Brugge - STVV)
STVV: Taiga Hata - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Leobrian Kokubo - Louis Patris - Rein Van Helden - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael
Bank: Illyès Benachour - Shogo Taniguchi - Jo Coppens - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Keisuke Goto

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler
3 Utkus Edgaras  
6 Agyekum Lawrence  
9 Ngoura Steve A  
11 Minda Alan  
15 Magnée Gary  
18 Gerkens Pieter  
20 Nazinho Flavio  
21 Delanghe Maxime  
28 Van der Bruggen Hannes  
37 Diop Edan  
66 Ravych Christiaan  
  Bank
1 Warleson  
4 Gomis Dalangunypole  
8 Erick  
12 Konate Valy  
17 Adewumi Oluwaseun  
19 Diaby Ibrahima  
22 Bayo Alama  
27 De Wilde Nils  
31 Kone Elhadji  

STVV STVV
  Speler
3 Hata Taiga  
6 Yamamoto Rihito  
8 Sissako Abdoulaye A  
9 Ferrari Andres  
10 Sebaoui Ilias  
13 Ito Ryotaro  
16 Kokubo Leobrian  
19 Patris Louis  
20 Van Helden Rein  
26 Musliu Visar  
60 Vanwesemael Robert-Jan  
  Bank
1 Benachour Illyès  
5 Taniguchi Shogo  
12 Coppens Jo  
14 Merlen Ryan  
18 Juklerød Simen  
21 Lendfers Matt  
22 Janssens Wolke  
33 Diriken Alouis  
38 Matsuzawa Kaito  
42 Goto Keisuke  

Vooraf

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?
Foto: © photonews

Voor de opener van de zesde speeldag ontvangt Cercle Brugge leider STVV? Blijven de Kanaries aan de leiding of smeert de Vereniging hen hun eerste nederlaag aan?

Met Cercle Brugge en STVV treffen twee ploegen in vorm elkaar. Bij de Vereniging is dat wel nog altijd pril, maar het pakte toch zes op zes met een 4-1 tegen Westerlo en een 0-3 op het veld van Standard. 

Cercle lijkt zo eindelijk onder stoom gekomen te zijn en het staat nu ook op de zevende plaats in de stand. "De laatste twee weken zijn we gewoon veel efficiënter voor doel en spelen we onze countermogelijkheden beter uit", zegt coach Onur Cinel. 

Verrassend STVV staat aan de leiding

"Ik ben tevreden over de stappen die we al hebben gezet, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn", ging de Duitser nog verder. En hij weet ook wat hij mag verwachten van STVV, dat verrassend aan de leiding staat. 

"De spelers van STVV houden zich de hele wedstrijd aan het wedstrijdplan. We moeten hen onder druk zetten en hen niet in hun automatismen laten komen." De Kanaries pakten verrassend 13 op 15, met zeges tegen Gent, Dender, La Louvière en Zulte Waregem. 

"We blijven rustig en zijn heel hongerig om door te pakken. Het kan een geweldig mooie 14-daagse break worden", zegt verdediger Rein Van Helden. Trekt STVV als leider de interlandbreak in? 

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

28/08

STVV-trainer Wouter Vrancken kreeg deze week te maken met een persoonlijke tragedie: zijn moeder, Rita, is overleden. De club maakte het nieuws bekend met diepe droefheid.

STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

12:50

Sint-Truiden opent op vrijdag de zesde speeldag tegen Cercle Brugge. De spelers van de leider in de Jupiler Pro League zullen tijdens de wedstrijd een zwarte rouwband drage...

