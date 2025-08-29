LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

Voor de opener van de zesde speeldag ontvangt Cercle Brugge leider STVV? Blijven de Kanaries aan de leiding of smeert de Vereniging hen hun eerste nederlaag aan?

Met Cercle Brugge en STVV treffen twee ploegen in vorm elkaar. Bij de Vereniging is dat wel nog altijd pril, maar het pakte toch zes op zes met een 4-1 tegen Westerlo en een 0-3 op het veld van Standard.

Cercle lijkt zo eindelijk onder stoom gekomen te zijn en het staat nu ook op de zevende plaats in de stand. "De laatste twee weken zijn we gewoon veel efficiënter voor doel en spelen we onze countermogelijkheden beter uit", zegt coach Onur Cinel.

Verrassend STVV staat aan de leiding

"Ik ben tevreden over de stappen die we al hebben gezet, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn", ging de Duitser nog verder. En hij weet ook wat hij mag verwachten van STVV, dat verrassend aan de leiding staat.

"De spelers van STVV houden zich de hele wedstrijd aan het wedstrijdplan. We moeten hen onder druk zetten en hen niet in hun automatismen laten komen." De Kanaries pakten verrassend 13 op 15, met zeges tegen Gent, Dender, La Louvière en Zulte Waregem.

"We blijven rustig en zijn heel hongerig om door te pakken. Het kan een geweldig mooie 14-daagse break worden", zegt verdediger Rein Van Helden. Trekt STVV als leider de interlandbreak in?