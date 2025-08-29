Volg Cercle Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 29/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?
Foto: © photonews

Voor de opener van de zesde speeldag ontvangt Cercle Brugge leider STVV? Blijven de Kanaries aan de leiding of smeert de Vereniging hen hun eerste nederlaag aan?

Met Cercle Brugge en STVV treffen twee ploegen in vorm elkaar. Bij de Vereniging is dat wel nog altijd pril, maar het pakte toch zes op zes met een 4-1 tegen Westerlo en een 0-3 op het veld van Standard. 

Cercle lijkt zo eindelijk onder stoom gekomen te zijn en het staat nu ook op de zevende plaats in de stand. "De laatste twee weken zijn we gewoon veel efficiënter voor doel en spelen we onze countermogelijkheden beter uit", zegt coach Onur Cinel. 

Verrassend STVV staat aan de leiding

"Ik ben tevreden over de stappen die we al hebben gezet, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn", ging de Duitser nog verder. En hij weet ook wat hij mag verwachten van STVV, dat verrassend aan de leiding staat. 

"De spelers van STVV houden zich de hele wedstrijd aan het wedstrijdplan. We moeten hen onder druk zetten en hen niet in hun automatismen laten komen." De Kanaries pakten verrassend 13 op 15, met zeges tegen Gent, Dender, La Louvière en Zulte Waregem. 

"We blijven rustig en zijn heel hongerig om door te pakken. Het kan een geweldig mooie 14-daagse break worden", zegt verdediger Rein Van Helden. Trekt STVV als leider de interlandbreak in? 

Prono Cercle Brugge - STVV

Cercle Brugge wint
Gelijk
STVV wint
40.85% 34.04% 25.11%
Populairste
2-1
(63x)		 1-1
(49x)		 1-2
(43x)

Vergelijking Cercle Brugge - STVV

Positie

8
1

Punten

7
13

Gewonnen

2
4

Verloren

2
0

Gescoorde doelpunten

7
10

Doelpunten tegen

5
3

Gele kaarten

10
7

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

20
10
12
26/04 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 STVV STVV
12/04 18:15 STVV STVV 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/12 20:45 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
29/09 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
04/02 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 STVV STVV
27/08 16:00 STVV STVV 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/04 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 STVV STVV
12/11 18:15 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/12 18:30 STVV STVV 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/08 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
31/01 20:45 STVV STVV 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/09 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 STVV STVV
15/02 20:00 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 STVV STVV
26/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 STVV STVV
28/07 20:00 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/02 20:00 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 STVV STVV
26/06 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
07/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 STVV STVV
09/04 20:00 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/02 18:00 STVV STVV 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-2 STVV STVV
21/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 STVV STVV
12/03 19:30 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/11 20:00 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/11 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 STVV STVV
15/03 20:00 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-1 STVV STVV
28/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 STVV STVV
25/11 20:00 STVV STVV 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/04 20:00 STVV STVV 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 STVV STVV
05/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 STVV STVV
04/11 19:30 STVV STVV 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/03 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 STVV STVV
19/03 20:00 STVV STVV 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/10 19:30 STVV STVV 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-1 STVV STVV
24/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 STVV STVV
30/11 15:00 STVV STVV 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

28/08

STVV-trainer Wouter Vrancken kreeg deze week te maken met een persoonlijke tragedie: zijn moeder, Rita, is overleden. De club maakte het nieuws bekend met diepe droefheid.

