KAA Gent boekte een knappe overwinning (met tien man na het snelle rood voor Kotto) op bezoek bij Royal Antwerp FC. En dus willen ze doorgaan op dat elan tegen hekkensluiter FCV Dender. Al was Ivan Leko niet helemaal tevreden van de trainingsweek.

KAA Gent heeft nu 8 op 18 en heeft daardoor een goede zaak gedaan in het klassement. Thuis winnen van Dender en ze kunnen een nieuwe sprong maken in het klassement én dan tegen Anderlecht helemaal aan de oppervlakte komen.

De zege tegen Antwerp zorgde voor veel vertrouwen bij de spelers: "Ik was niet tevreden met hoe we deze week getraind hebben", aldus coach Ivan Leko op zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd.

Ivan Leko heeft het de spelers duidelijk gemaakt dat het geen goede week was bij Gent

"Ik heb dat de spelers ook duidelijk gemaakt. Er was te veel vertrouwen, te veel een boost van het vertrouwen. Het is logisch dat het feest is na een overwinning, maar om eerlijk te zijn ... Ik zag te weinig intensiteit."

"Het leek er al op alsof we iets hadden gewonnen. Deze club was voor de coronacrisis een grote club en dat wil ik opnieuw gaan installeren. Winnen is dan normaal, dus je moet verder en naar de volgende wedstrijd."

"Niemand mag nu nog geven om vorige week. Vrijdagavond gaat het over Gent - Dender iets na half elf. Het moet normaal zijn om te winnen, en er geen drama van maken als we verliezen. Er is geen tijd om te denken, te wenen of te vieren."