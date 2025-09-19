Datum: 19/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8

KAA Gent boekte een knappe overwinning (met tien man na het snelle rood voor Kotto) op bezoek bij Royal Antwerp FC. En dus willen ze doorgaan op dat elan tegen hekkensluiter FCV Dender. Al was Ivan Leko niet helemaal tevreden van de trainingsweek. Volg de match hier LIVE en op de voet!

45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Krijgen we nog iets voor de pauze? Voorlopig echt weinig kansen.
41
 Mbamba kan niet verder. Pech voor hem!
39
 Echt hoogstaand was het niet voorlopig, maar de voorsprong staat op het bord.
35
 Wat krijgen we nog voor de rust?
32
 Samoise gaat aan Ferraro hangen en zo de eerste gele kaart van de match.
32
  Gele kaart voor Matisse Samoise
29
 Skoras is opnieuw sterk bezig. Dat levert nog niet veel op, maar er is wel dreiging.
26
 Gandelman bijna bereikt in de box.
23
 Halfweg de eerste helft is Dender aan het opschuiven.
20
 Kadiri met de poging, maar hoog over.
17
 Dik kwartier ver, Dender probeert stilaan op te schuiven.
14
 De hoekschop levert een zwakke kopbal op en weg kans.
13
 Nsimba trapt, in hoekschop geblokt.
10
 Samoise is er bijna doorheen en valt dan. Geen elfmeter!
7
 Gent meteen van wal.Kanga met de vroege voorsprong.
6

Goal 		Doelpunt van Wilfried Kanga (Maksim Paskotsi)
4
 Kotto is geschorst. Duverne met een eerste tussenkomst in eerste basisplaats.
1
 KAA Gent - FCV Dender EH: 0-0
1
 De bal rolt in Gent.

Vooraf
Ivan Leko las zijn spelers deze week de levieten na de zege in Antwerp. Hij wilde focus van zijn spelers. En dus wordt het uitkijken of ze wakker zijn tegen hekkensluiter FCV Dender EH. De ploeg uit Denderleeuw heeft dringend punten nodig.

KAA Gent KAA Gent
  Speler
33 Roef Davy  
44 Van Der Heyden Siebe  
3 Paskotsi Maksim A  
29 Duverne Jean-Kevin  
8 Skoras Michal  
15 Ito Atsuki  
17 Delorge Mathias  
18 Samoise Matisse    
37 Kadri Abdelkahar  
6 Gandelman Omri  
7 Kanga Wilfried  
  Bank
11 Sonko Momodou  
14 Vanzeir Dante  
19 Surdez Franck  
20 Araujo Tiago  
22 Lopes Leonardo Da Silva  
25 Essaouabi Hatim  
27 De Vlieger Tibe  
30 Peersman Kjell  
45 Goore Hyllarion  

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler
34 Verrips Michael  
88 Ferraro Fabio  
44 De Fougerolles Luc  
21 Cools Kobe  
5 Marijnissen Luc  
20 Hrnčár David  
17 Mbamba Noah  
24 Viltard Malcolm  
16 Kvet Roman  
77 Nsimba Bruny  
19 Attah Kadiri Jordan  
  Bank
7 Goncalves Bryan  
11 Oratmangoen Ragnar  
15 Koton Krzysztof  
18 Rodes Nathan  
22 Fredrick Benjamin  
30 Dietsch Guillaume  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  
70 Sambu Marsoni  
90 Berte Mohamed  

Vooraf

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2025-09-19/live-ivan-leko-is-streng-voor-de-troepen-na-slechte-trainingsweek?1153758
KAA Gent boekte een knappe overwinning (met tien man na het snelle rood voor Kotto) op bezoek bij Royal Antwerp FC. En dus willen ze doorgaan op dat elan tegen hekkensluiter FCV Dender. Al was Ivan Leko niet helemaal tevreden van de trainingsweek.

KAA Gent heeft nu 8 op 18 en heeft daardoor een goede zaak gedaan in het klassement. Thuis winnen van Dender en ze kunnen een nieuwe sprong maken in het klassement én dan tegen Anderlecht helemaal aan de oppervlakte komen.

De zege tegen Antwerp zorgde voor veel vertrouwen bij de spelers: "Ik was niet tevreden met hoe we deze week getraind hebben", aldus coach Ivan Leko op zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. 

Ivan Leko heeft het de spelers duidelijk gemaakt dat het geen goede week was bij Gent

"Ik heb dat de spelers ook duidelijk gemaakt. Er was te veel vertrouwen, te veel een boost van het vertrouwen. Het is logisch dat het feest is na een overwinning, maar om eerlijk te zijn ... Ik zag te weinig intensiteit."

"Het leek er al op alsof we iets hadden gewonnen. Deze club was voor de coronacrisis een grote club en dat wil ik opnieuw gaan installeren. Winnen is dan normaal, dus je moet verder en naar de volgende wedstrijd."

"Niemand mag nu nog geven om vorige week. Vrijdagavond gaat het over Gent - Dender iets na half elf. Het moet normaal zijn om te winnen, en er geen drama van maken als we verliezen. Er is geen tijd om te denken, te wenen of te vieren."

