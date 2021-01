Matig Club Brugge heeft geen wonderdag nodig om stadsderby naar zich toe te slepen

Club Brugge maakte geen indruk zoals afgelopen weekend tegen KRC Genk, maar in de Brugse derby bleek dat uiteindelijk zelfs niet nodig om alweer drie punten toe te voegen aan het arsenaal. De Vereniging blijft teleurgesteld achter.

Een Brugse derby op Jan Breydel is altijd wel iets bijzonder, al is het zonder blauw-zwarte of groen-zwarte supporters natuurlijk wel erg kaal en treurig om naar te kijken. Bovendien leken we het ook niet van de spanning te moeten gaan hebben.

Brugse derby

Club Brugge was de voorbije weken prima op dreef en had na een zege tegen Genk in de topper uiteraard geen enkele reden tot wisselen. Bij De Vereniging wel één noodgedwongen wissel: Taravel mocht de geschorste Taravel vervangen.

Het niveauverschil op het veld was - zeker in de eerste helft - nauwelijks te zien in de match tussen het nummer 1 en nummer 17 van de competitie. Al lag dat toch vooral aan Club Brugge, dat niet dezelfde snedigheid of tempo aan de dag legde als afgelopen weekend in de topper.

Met Denswil, Vormer, maar vooral een in vorm zijnde Dost én Lang stond het in de sterren geschreven dat er een Nederlander de score zou openen op Jan Breydel. Dat het voor Cercle zou zijn? Dat was iets minder verwacht.

Ommekeer

Ugbo won het duel in de grote rechthoek, Musaba kon de afvallende bal van dichtbij voorbij Mignolet werken en zo voor een verrassende 1-0 voorsprong zorgen. Nog voor rust kon Club gelijkmaken. Mechele tekende voor zijn tweede doelpunt op korte tijd: met de kop op aangeven van Kossounou verschalkte hij Didillon.

De cercledoelman speelde zeker geen slechte wedstrijd en greep ook na de pauze nog een aantal keer gepast tussen. Toch moest hij zich nog een tweede keer omdraaien: Dost verschalkte de buitenspelval en gaf dan proper opzij naar Lang, die zijn achtste van het seizoen binnenwerkte.

Cercle Brugge probeerde nog wel, maar op een schot van Hotic na kwamen ze Mignolet zelden bedreigen. En dus blifjt het bekaaid achter op een voorlaatste plaats, terwijl Club de voorsprong opnieuw op twaalf punten zet.