Philippe Clement geeft uitleg bij de vervangingen van Vanaken en Lang

Club Brugge won met 1-2 de stadsderby tegen Cercle. De competitieleider had niet veel over, maar trainer Philippe Clement sprak wel van een verdiende overwinning.

De eerste dertig minuten waren niet goed, tot ergernis van de fans én Philippe Clement. Het werd uiteindelijk toch een overwinning. “Ik ben uiteraard tevreden met de drie punten, die ook na negentig minuten verdiend waren”, vertelde Philippe Clement. “Ik was niet tevreden over ons eerste halfuur waar we niet scherp genoeg waren: in onze duels, diepgang, baltempo, veel te veel onnodig balverlies. Blijkbaar hadden we een doelpunt nodig om klaar te zijn voor de rest van de wedstrijd.”

"De tweede helft was beter. Je scoort dan het tweede doelpunt. Dan is Cercle meer risico gaan pakken en dan hebben we op de counter nagelaten om het derde doelpunt te maken. Ik ben tevreden over 60 minuten, maar niet over de eerste 30.”

Vanaken en Lang werden vervangen. Dat vraagt toch een woordje uitleg van de coach. “Noa had in de eerste helft een trap op de knie gekregen en dat hinderde hem serieus, vandaar de wissel. Hans heeft de pech gehad dat die schorsing net na de break viel. Hij moet terug in het ritme geraken. Het was gewoon een tactische wissel omdat Balanta daar nog meer evenwicht op het middenveld kan krijgen met de infiltratie van Rits.”