'Club Brugge zet vol in op Grieks supertalent, maar laat ook twee andere toptargets niet los'

Na het vertrek van Krmencik, Diatta en Dennis wordt de spoeling vooraan bij Club Brugge dunnetjes voor een ploeg die nog wil meestrijden voor titel, beker en Europees. Bij blauw-zwart maken ze in de laatste dagen van de mercato dan ook werk van versterking.

We meldden u deze ochtend al de interesse in de Griek Christos Tzolis van PAOK, ex-speler Nabil Dirar en Jeremy Antonisse. Maar dat betekent niet dat de interesse in de targets die de voorbije weken werden genoemd plots bekoeld is.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn Jaden Philogene-Bidace van Aston Villa en Facundo Pellistri van Manchester United nog altijd twee opties voor blauw-zwart.

Eerstgenoemde ontving een nieuw voorstel van zijn club, maar twijfelt om te verlengen. Pellistri zou dan weer eerder neigen naar Alaves, maar heeft nog geen defintieve keuze gemaakt.