Mechele scoorde gelijkmaker voor Club: "Misschien moet ik wel topschutter worden"

Club Brugge kwam donderdagavond op achterstand in de stadsderby tegen Cercle Brugge. Brandon Mechele scoorde al snel de gelijkmaker.

Brandon Mechele scoorde op een moeilijk moment voor club. “Misschien moet ik overwegen om topschutter te worden,” zei Brandon Mechele na de match. “We zaten niet zo goed in de wedstrijd. Ik had al een kansje ervoor gehad, maar dan kreeg ik een fantastische assist van Kossounou.”

Op dat moment kon blauwzwart het doelpunt heel goed gebruiken. “Het was een belangrijk doelpunt, de gelijkmaker voor de rust. Vanaf dan waren we vertrokken. We speelden beter, we stonden hoger en recupereerden de bal daar. Toen kwamen ze er niet meer uit. Ik hoop echt dat we nu vertrokken zijn, we zijn toch goed bezig. We moeten zo verder hard blijven werken. En gaat het eens moeilijk, dan is het vechten voor die overwinning.”

Uiteindelijk kon Club Brugge, niet zonder moeite, toch de overwinning pakken. “Het tempo moest beter. Het ging te traag, er was te weinig diepgang. En veel duels die we verloren, denk ik. Dat zijn belangrijke zaken als je hoog druk wil zetten. Dat ontbrak het eerste half uur. Het was het tegenovergestelde met de match tegen Genk. Toen startten we fantastisch, maar nu was het minder. Maar moeilijk gaat ook, al strijdend kan je er ook over. Na de 1-2 moeten we wel nog leren doorgaan en de wedstrijd doodmaken, dat puntje moeten we nog oppakken.”