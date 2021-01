Vooraf: Mercier toch aan de aftrap!

Xavier Mercier is dan toch fit bevonden. De Franse dirigent staat -althans volgens het wedstrijdblad- aan de aftrap tegen Beerschot. Thomas Henry neemt na een schorsingsdag zijn plaats voorin weer in. Bij Beerschot verhuizen Coulibaly en Eleke naar de bank. Suzuki en Tissoudali, die nadrukkelijk bij AA Gent genoemd wordt, staan in de basis.