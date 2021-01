Beerschot klopt OHL voor de zesde keer op rij: "Toeval? Wij zijn gewoon betere ploeg"

Opvallend: zaterdagavond boekte Beerschot voor de zesde keer op rij een overwinning tegen OHL. Beerschot-middenvelder Ryan Sanusi liet er na afloop dan ook geen twijfel over bestaan: "Ik denk echt dat wij gewoon een betere ploeg zijn dan zij."

Ryan Sanusi vocht heel wat stevige duels uit op het drassige veld van OHL. De 0-1 aan Den Dreef betekende een zesde overwinning op rij voor Beerschot tegen OHL.

"Het zijn altijd leuke matchen tegen OHL", vertelde Sanusi. "Ook vandaag was het weer een aantrekkelijke wedstrijd, met een hoge intensiteit. Een zesde keer op rij winnen tegen hen is gewoon een erg mooie prestatie."

"Of het toeval is? Nee, dit is geen toeval meer. Ik denk echt dat wij gewoon de betere ploeg zijn", knipoogde Sanusi. "Ik denk dat dit onze beste wedstrijd sinds lang was."

De wedstrijd was nog maar nauwelijks afgefloten of er werd ook al vooruitgeblikt naar de wedstrijd van volgend weekend. Geen alledaagse wedstrijd, want Antwerp komt op bezoek bij Beerschot. "Nu kunnen we eindelijk een paar dagen rusten na die zware reeks wedstrijden. Daarna gaan we er weer vol tegenaan", besluit Sanusi.