Marc Brys zoekt naar verklaringen voor nederlaag tegen Beerschot: "Misschien speelt transferitis ook wel mee"

OHL moet de rol lossen voorin na de recente een op negen. Ook tegen een compact Beerschot toonde OHL niet zijn ware gelaat. Gevolg: voor de zesde keer op rij dolven Brys en co het onderspit tegen de Mannekes.

"Het was een moeilijke wedstrijd voor ons", begon Brys zijn analyse, "mede doordat er enkele vraagtekens waren bij ons. In de eerste helft hadden we de wedstrijd goed vast. We hadden nood aan dat doelpuntje, maar dat kwam er net niet. Toch vond ik ons voetballend goed."

"Na de rust ging Beerschot nog lager spelen, ze namen geen enkel risico. Wij speelden te overhaast en te vaak door het centrum. We moeten dan ook naar onszelf kijken: zijn we dreigend genoeg geweest? De vorm is een beetje weg bij sommige jongens, wat niet helemaal onlogisch is."

Al gaf de Antwerpse coach ook nog een andere reden aan voor de toch wel mindere prestatie van zijn ploeg. Met name topschutter Thomas Henry, die het hof gemaakt wordt door tal van clubs (na Celta de Vigo heeft ook Besiktas zich gemeld), speelde een bleke partij. "Misschien speelt ook transferitis wat mee, zeker? Ach, morgen is het de laatste dag van de mercato. Daarna kunnen we weer focussen op het voetbal. Of er nog iemand zal vertrekken? Dat zal nipt worden nu, ik denk niet dat de club daaraan nog zal meewerken", besluit Brys.