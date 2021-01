Zeven op negen en drie clean sheets op rij voor Beerschot: "Nu wil ik die derby tegen Antwerp winnen"

Voor de derde keer op rij slaagde Mike Vanhamel erin zijn netten schoon te houden. Het fraaie doelpunt van Tissoudali volstond dan ook voor een verdiende zege tegen OHL.

Beerschot stond erg laag te verdedigen en was met de vinnige Tissoudali vaak gevaarlijk op de tegenaanval. Will Still gooide een en ander om sinds hij T1 werd. En dat levert punten op. "Ik denk dat het vanavond op collectief vlak een van onze beste wedstrijden van het seizoen was. We stonden erg goed, alweer. We vormden een intens blok, maar op sommige momenten hebben we ook gewoon goed voetbal gebracht."

Voor de derde keer werd de goede organisatie beloond met een clean sheet. "We staan gewoon goed in ons blok en de intensiteit is juist. Los daarvan moeten we een evenwicht vinden tussen verdedigen en aanvallen. Dat zat bij momenten erg goed", aldus de 28-jarige T1 van de Mannekes.

Door de zege tegen OHL klimt Beerschot zowaar terug in de top vijf. Al heeft Will Still daar geen boodschap aan. De opvolger van Hernan Losada kijkt niet naar het klassement. "Wat mijn ambitie is? Waar we eindigen, maakt me echt niet uit. Ik wil gewoon week na week een betere ploeg en betere spelers zien. Wat nu telt, is die derby van volgende week winnen tegen Antwerp."