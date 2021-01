Holzhauser neemt op sociale media afscheid van Tissoudali: "We krijgen drie dagen rust, dus ik zie hem even niet"

Het werd een sprookje voor Tarik Tissoudali op bezoek bij OHL. In zijn afscheidsmatch voor Beerschot zorgde de Amsterdammer met een fenomenaal doelpunt voor de winnende treffer. Alles wijst op een vertrek, wat echter nog niet officieel in kannen en kruiken is.

En dus moest er geacteerd worden op de persconferentie. Coach Will Still viel uit de lucht, of deed althans alsof, wanneer over een transfer van Tissoudali naar AA Gent gepolst werd. "Tarik? Nee, ik weet van niets. Ik weet enkel dat hij een Beerschot-speler is. Hij is een heel goede voetballer, hopelijk laat hij dat in de toekomst nog vaker zien."

Ryan Sanusi was veel korter van stof. "Geen commentaar. Hij was weer heel balvast vanavond."

Het was duidelijk dat er niets gelost mocht worden over Tissoudali's situatie, er zou immers nog niets getekend zijn. De Nederlandse dribbelkont zou zondag medische testen afleggen bij AA Gent.

Toch loste Rapha Holzhauser wél een tipje van de sluier. Op social media nam de Oostenrijker alvast afscheid van zijn maatje. Toen hij daarmee geconfronteerd werd op de persconferentie, probeerde Holzhauser de meubelen te redden.

"Euhm, we hebben drie dagen vrij, dus ik ga hem even niet zien. Nee, het klikt met hem, zowel op als naast het veld. Hij was, is een sleutelspeler voor ons. We zullen zien wat de volgende stap is voor hem."