Dat is de topmentaliteit die iedereen wil zien, met dank aan De Cuyper en Big Rom: België blijft in A-groep Nations League

Met dank aan Maxim De Cuyper! De invaller bracht seconden na zijn invalbeurt de hoop en het geloof terug bij de Rode Duivels met een goal. Romelu Lukaku deed de rest met twee schitterende goals. Wat een ommekeer nadat de eerste helft weinig goeds beloofde.

Rudi Garcia pakte het helemaal anders aan na de heenmatch tegen Oekraïne. Zowel qua veldbezetting als qua tactiek. Het was al snel duidelijk dat hij zijn spelers had opgedragen de bal snel te laten rondgaan en zoveel mogelijk De Bruyne en Doku te zoeken.

Zowat alles ging via de linkerflank van de Duivels. Met een goeie Raskin en een betrouwbare Vanaken naast elkaar op het middenveld. Via rechts kwam er heel weinig, want Trossard kwam veel naar binnen en Meunier moest verdedigend op zijn hoede blijven.

Penalty?

België begon sterk met al na enkele minuten een discutabele fase waarbij Vanaken in de maag werd getrapt en de Duitse ref Siebert geen penalty durfde fluiten, maar wel Raskin met geel beloonde na een eerste overtreding van de match. De Duivels drukten Oekraïne terug op de eigen helft en bijna beloonde De Bruyne dat eerste sterk halfuur met een wondermooie goal.

Zijn krul verdween echter aan de verkeerde kant van de kruising. Het enige wat Oekraïne daar tegenover kon zetten was een knal van Zinchenko naast. Doku deed ook zijn duit in het zakje. Vanaken kon zijn actie net niet afwerken en een eigen schot werd gepakt door Lunin. Op de corner die daarop volgde pakte de doelman alweer een kopbal van Faes.

De Bruyne op heel hoog niveau

België had de voorsprong voor de rust verdiend, maar de bal wou er maar niet in. Op de duur hadden de Oekraïners het ook door dat ze met een dubbele en soms driedubbele dekking op Doku moesten uitpakken. De Bruyne probeerde het bij een heel scherpe vrije trap dan maar eens rechtstreeks, maar Lunin was niet te verschalken. 0-0 bij de rust en dat was toch onverdiend.

Met deze kanttekening: er stak er bij België weer eentje bovenuit die voor alle gevaar zorgde. Kevin De Bruyne! De passes, voorzetten en corners van KDB waren het enige wat de gordel van Oekraïne een beetje kon doorbreken. Lukaku en Trossard waren - euh - veel minder op de afspraak.

De Cuyper voor de hoop, Lukaku met de beauties

Lunin hield Vanaken trouwens nog een keer van een goal begin tweede helft. En Romelu Lukaku miste een vrije kopbal vanop één meter van doel die hij altijd had moeten maken. Zo wordt het natuurlijk moeilijk, om de historische woorden van Bob Peeters te parafraseren.

Maar dan... De eerste wissels van Rudi Garcia rendeerden wel meteen. De Cuyper kwam erin voor Meunier en op een of andere manier stond die seconden na zijn invalbeurt in de zestien om een pass van Doku binnen te duwen. Da's wel heel straf!

Saelemaekers, de tweede wissel, bracht dan weer de nodige energie en meteen ook de bal bij De Bruyne. Die verzond nog maar eens een fantastische voorzet en Lukaku nam hem even fantastisch in één keer op de slof: 2-0 en alles te herdoen met nog een kwartier op de klok.

De mentaliteit die de Duivels in die tweede helft lieten zien, hadden we al lang niet meer mogen aanschouwen. Wat een verschil met de voorbije maanden. Dat is wat De Bruyne en Lukaku willen zien en waar ze ook over spraken. Vanaken stuurde Big Rom nog eens het straatje in en de topschutter aller tijden maakte er zowaar ook nog 3-0 van in de reguliere speeltijd. Wat een tweede helft! En Lukaku na een grote misser zo'n prestatie... grote klasse! 88 goals and counting!