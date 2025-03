Ze faalden op het slechtst mogelijke moment: deze Rode Duivels scoorden geen punten tegen Oekraïne

Niet alles verliep vlekkeloos gedurende de 180 minuten van Oekraïne-België. Na de heenwedstrijd en zelfs in de terugwedstrijd, hebben enkele spelers duidelijk aan krediet verloren bij Rudi Garcia.

Leandro Trossard

Was dit te voorspellen? Zeer zeker. Rudi Garcia had verzekerd dat hij niet zou letten op wat er onder Tedesco was gebeurd en dat iedereen met een schone lei zou beginnen; dit heeft mogelijk Leandro Trossard in staat gesteld om te starten in Murcia na een reeks catastrofale prestaties bij de selectie.

Maar na zijn compleet mislukte heenwedstrijd was het toch verrassend dat de Arsenal-aanvaller nog steeds in de basis stond bij Genk. Zoals verwacht bood hij hetzelfde spektakel in de terugwedstrijd. Er valt niets te rechtvaardigen om hem nog een kans te geven gezien de concurrentie. Toch lijkt hij een onbeperkt krediet te hebben...

Youri Tielemans

Ook hij laat steken vallen bij het nationale team. Wanneer het tijd is om een leidersrol op zich te nemen, trekt Youri Tielemans zich terug en mist hij duidelijk persoonlijkheid en durf in zijn spel. Dit is niet nieuw, maar Rudi Garcia heeft het nu voor het eerst met zijn eigen ogen gezien.

Zijn keuze om hem te vervangen voor de terugwedstrijd werd beïnvloed door de omstandigheden, maar we durven te hopen dat hij dat sowieso zou hebben gedaan. En vooral: nu Vanaken en Raskin hun zaak zo sterk hebben bepleit, en met terugkeer van geblesseerde spelers in het vooruitzicht, heeft Tielemans veel verloren.

Koni De Winter

We zullen milder oordelen over de nog steeds zeer jonge Koni De Winter na zijn fout in de heenwedstrijd. Maar na Sebastiaan Bornauw en Matte Smets is hier nu een derde veelbelovende verdediger die volledig in de mist ging tijdens een van zijn eerste belangrijke wedstrijden. Tot aan zijn fout was hij echter erg goed bezig.

Garcia verving hem voor de terugwedstrijd en zal zeker hebben genoten van wat hij zag van het duo Faes-Debast. De positie van centrale verdediger in het nationale team is open gezien het ontbreken van een duidelijke hiërarchie, en een fout zoals die van Koni in Murcia kan misschien duur uitpakken in de ogen van de bondscoach...

Charles De Ketelaere

Zijn heenwedstrijd was niet zo slecht als die van Trossard, maar toch was het hij die Garcia verving voor de terugwedstrijd. Net als onder Domenico Tedesco slaagde Charles De Ketelaere er niet in indruk te maken tijdens zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach. Het opstellen op de rechterflank was dan ook geen cadeau.

We zijn ervan overtuigd: zijn echte rol is die van vervanger (of opvolger) van Kevin De Bruyne. Helaas voor hem heeft de meester van Manchester City tijdens deze dubbele confrontatie bewezen dat hij het nog steeds in zich heeft, en CDK zal dus geduld moeten hebben.

Dodi Lukebakio

Hij was waarschijnlijk nog nooit zo sterk bij zijn club, en toch moest Dodi Lukebakio genoegen nemen met 20 erg matige minuten in Murcia zonder het verschil te maken, en bleef hij vervolgens op de bank in de terugwedstrijd. Een echt contrast met zijn rol onder Tedesco, althans in het begin.

Erger nog: Alexis Saelemaekers heeft punten gescoord met een explosieve invalbeurt en versterkt dus een reeds sterke concurrentie op de flanken. Laten we niet vergeten dat Johan Bakayoko zelfs niet was geselecteerd, en dat zal niet eeuwig zo blijven. Lukebakio zal harder moeten werken.