Hans Vanaken heeft maar één ding te zeggen na zijn héél sterke prestatie en de klik met De Bruyne

Een masterclass van Hans Vanaken tegen Oekraïne. Deze keer niet als de grote man zoals bij Club Brugge, maar wel in dienst van Kevin De Bruyne. En of hij die rol aankan. "Met zoveel kwaliteit rond je is het gewoon gemakkelijk hé", grijnsde de man die werd heropgevist door Rudi Garcia.

België verzekerde zich dankzij een overtuigende 3-0-zege tegen Oekraïne van het behoud in de A-divisie van de Nations League. Hans Vanaken stond opnieuw in de basis en vormde samen met Kevin De Bruyne en Nicolas Raskin een sterk middenveld. De Bruggeling, die onder Domenico Tedesco niet meer werd opgeroepen, kreeg meteen het vertrouwen van Rudi Garcia en bedankte met een sterke prestatie.

Vanaken zag hoe de Rode Duivels lang moesten wachten op de openingsgoal. “We hadden de kansen, maar het duurde even voor we scoorden. Ik mis een grote kans, Romelu kopt voorlangs, er waren genoeg mogelijkheden. Maar je moet ze ook afmaken. Dan komt Max (De Cuyper) erin en scoort direct, en dan voel je dat het publiek er weer achterstaat. Op dat moment moet je niet nadenken, maar gewoon er vol voor gaan.”

De Club Brugge-middenvelder zag dat Oekraïne het moeilijk maakte. “Zij gingen met veel spelers rond hun zestien hangen, dat maakt scoren lastig. We gaven voorzetten die net niet aankwamen, maar we bleven proberen. Heel de wedstrijd lang hebben we genoeg kansen gecreëerd en uiteindelijk werd dat beloond.”

Vanaken was niet alleen belangrijk in het spel, maar ook met een assist. “Het is plezant om een assist achter mijn naam te hebben, maar ik ben vooral blij om er terug bij te zijn en te kunnen spelen. Een doelpunt of assist is mijn taak in Brugge en dat probeer ik hier ook te doen.”

De middenvelder was tevreden met zijn basisplek. “Ik ben gewoon om altijd te starten. Invallen is voor mij moeilijker, het is anders. Iedereen start liever, dat is logisch. Als invaller is het net iets moeilijker om meteen in de match te komen, dus ik ben blij dat ik nu op deze manier kon beginnen. En ja, met die kwaliteit rond mij... Ik weet dat ik vooral in functie van De Bruyne moet spelen, maar als je hem weer bezig zag... Met plezier!"