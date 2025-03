Genk bewees dat het (véél) beter kan: gelieve niet meer terug te keren naar het Koning Boudewijnstadion

Hadden de Rode Duivels zo'n ommekeer kunnen bewerkstelligen in het Koning Boudewijnstadion? We durven het serieus betwijfelen. De sfeer in de Genkse Cegeka Arena hebben we de laatste jaren nooit gevoeld in Brussel.

Dit was van een heel andere aard. En de spelers beaamden dat achteraf: ze voelden de steun van de tribunes op het veld. In het Koning Boudewijnstadion is dat al heel moeilijk te bewerkstelligen met die piste tussen veld en de fans.

Maar het was in het stadion van Genk ook gewoon gezelliger, warmer. Had de ploeg na de eerste helft geen fluitjes over zich gekregen in Brussel? Wel, in de tweede helft gingen de fans er gewoon nog eens achter staan.

Dit is geen oproep om elke match van de Duivels in Genk te spelen, maar het is wel een indicatie dat ze bij de KBVB op het juiste pad zitten met hun beslissing om in de clubstadions te gaan spelen.

De Heizel voldoet gewoon niet meer aan de vereisten voor internationaal voetbal. Laat ze maar in Luik, Brugge, Anderlecht en Gent spelen. Het zal de spelers meer helpen dan dat ze in een grijsbetonnen atletiekstadion moeten aantreden.

Als je het niveau omhoog wil halen, moet je ook de juiste atmosfeer creëren. Dat zit er gewoon niet meer in als je in het Koning Boudewijnstadion blijft hangen. Een artiest heeft de juiste setting nodig. Kevin De Bruyne genoot zichtbaar. Lukaku hield ervan om met het publiek te kunnen vieren.

Een warme oproep dus om nooit meer naar het Koning Boudewijnstadion terug te keren. Want in Genk bewezen ze dat het beter kan...