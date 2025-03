Kevin De Bruyne heeft heel duidelijke boodschap voor Genk-supporters

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hebben het zondag geflikt. Ze haalden een 3-1 achterstand van in de heenwedstrijd helemaal op tegen Oekraïne en blijven zo in de League A van de Nations League.

Het tweeluik tegen Oekraïne was er ook een met twee gezichten. Op donderdag gingen de Rode Duivels pijnlijk onderuit met 3-1, na gewoon een veel te zwakke partij.

Op zondag zag het er weer helemaal anders uit. Het spel zat goed en er was de hele wedstrijd totale dominantie tegen Oekraïne. Na twee doelpunten van Romelu Lukaku en eentje van Maxim De Cuyper werd het 3-0.

Kevin De Bruyne kon de assist geven op het tweede doelpunt van de wedstrijd. Het is lang geleden dat de middenvelder nog eens een assist gaf in het stadion van Racing Genk, de club waar hij doorbrak als jonge speler.

Na afloop had hij nog een boodschap voor de supporters van Racing Genk. "Langs geleden dat ik nog een keer in het stadion van Genk heb gespeeld", begon hij via de sociale media van de club.

"Het was een leuke ervaring, dankuwel. Mooie overwinning. Veel succes met de play-offs, hopelijk winnen jullie de titel. In de toekomst kom ik zeker kijken", besluit KDB.