Romelu Lukaku bedankt één man in het bijzonder na zijn wereldgoal (en dat blijft toch pijnlijk voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku bewees nog maar eens zijn waarde voor de Rode Duivels met een ijzersterke tweede helft. Na een eerdere - grote - misser rechtte hij de rug en knalde hij alsnog twee keer raak, waarmee hij zijn totaal op 88 interlanddoelpunten bracht.

Daarmee nadert hij de top vijf van de internationale topschutters. “God is groot", grijnsde hij achteraf. Het gevoel zat goed bij Lukaku, dat voelde hij al voor de match. “Er hing een andere sfeer, dat merkte ik meteen", vertelde hij.

De Belgen bleven knokken, ook toen de tijd begon te dringen. “Ik heb al veel teams in nog moeilijkere situaties zien terugkomen. In voetbal is het nooit gedaan. Maar eigenlijk hadden we onszelf nooit in deze situatie mogen brengen.”

Toch blijft Lukaku voorzichtig met grote uitspraken. “Dit is een goede basis, maar we moeten voetballend nog meer automatismen creëren", klonk het. “Nu is het belangrijk dat iedereen zich individueel verder ontwikkelt en goed speelt tot het einde van het seizoen. In juni komen we weer samen en dan moeten we zes op zes pakken.”

Zijn prachtige halve omhaal was hét hoogtepunt van de avond. “Je moet altijd naar de bal blijven kijken, dat heb ik geleerd van Jean Kindermans", grijnsde hij. Met een subtiel duwtje creëerde hij net genoeg ruimte om uit te halen. “Dat moet je doen, zo maak je jezelf vrij", lachte hij.

De spits kijkt al vooruit naar de volgende interlands en hoopt op nog meer progressie. “Hopelijk krijgen we dan wat extra tijd om de ideeën van de coach in te slijpen. En laat de concurrentie maar toenemen, dat is alleen maar goed voor iedereen", besloot hij vastberaden.