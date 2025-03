Ondertussen betere punten? Garcia moet fervente tegenstander overtuigen (en ook theorie van Hein moet eraan geloven): "Zulke nonsens"

Probeer als bondscoach maar eens de publieke opinie achter je te krijgen. Rudi Garcia zal het niet makkelijk hebben om te slagen waar Martinez en Tedesco faalden.

Buitenlandse bondscoaches en de Rode Duivels, het is vooralsnog geen 'match made in heaven'. Nochtans hebben de recente jaren ons ook al mooie momenten gebracht. Roberto Martinez kon vooral bekoren in zijn eerste jaren en Domenico Tedesco kon met een overwinning in Duitsland toch ook wel wat mensen overtuigen. Hun probleem: het bleef niet duren.

Na verloop van tijd joegen ze beiden een deel van de fans tegen zich in het harnas. Martinez kreeg langer krediet dan Tedesco, maar op een gegeven moment was het dan toch einde verhaal. Al hakte Martinez die knoop zelf door. Rudi Garcia kon beginnen met een propere lei. Op korte tijd heeft de Fransman toch ook al kritiek moeten slikken.

Mulder geen grote fan van Garcia

Bij VTM is gebleken dat Jan Mulder al geen hoge pet van hem op heeft. Na de uitschuiver tegen Oekraïne voorbije donderdag liet Garcia ontvallen dat er mogelijk een fysiek probleem was. De data tonen aan dat de Belgen liefst vijf kilometer minder gelopen hebben in die match. Het is bekend dat ook Hein Vanhaezebrouck aanhanger is van de theorie dat je geen match kunt winnen als je beduidend minder loopt.

Garcia lijkt daar dus ook deels die 3-1-nederlaag aan te wijten, wat hem bij Mulder niet bepaald populairder maakt. "Dat doet me nog veel meer aan hem twijfelen", foetert de ex-speler van Anderlecht. "Wat een onzin. Dat je niet kunt winnen als je minder loopt, is zulke nonsens." Hij hoopt dat ze hier bij de bond geen al te groot belang aan hechten. "Met wie hebben we toch te maken?"

Krediet voor Garcia dankzij behoud in Nations League

Mulder heeft duidelijk een heel andere kijk op de dingen. "Als je minder loopt, heb je meer de bal. Als je achter de bal aanloopt, ben je de mindere ploeg." Mogelijk heeft Rudi Garcia ondertussen wel betere punten gescoord. Dankzij de 3-0-overwinning van de Rode Duivels tegen Oekraïne heeft de kersverse bondscoach mogelijk wat krediet gekocht.