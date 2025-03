Rode Duivels schitteren in Genk met één absolute uitblinker en een ijzersterk middenveld: dit zijn onze punten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hebben het geflikt op zondag! Na twee heerlijke doelpunt van Lukaku en eentje van Maxim De Cuyper blijven ze in de League A van de Nations League.

Sels: 6,5

Had praktisch niets te doen. Bracht meteen na de 2-0 wel eens goed redding.

Castagne: 6

Infiltreerde goed mee, maar maakte het verschil niet in de acties. Speelde een zeer matige partij.

Faes: 7

Stond altijd goed op te letten, wou de bal zo snel mogelijk naar voren krijgen en maakte tempo. Had op verdedigend vlak maar weinig te doen.

Debast: 6

Deed veel goede dingen, maar met momenten toch ook veel te slordig. Speelde wel al beter dan op de '6'-positie waar Garcia hem donderdag dropte.

Meunier: 6

Had veel zin om mee te gaan naar voren, maar kon ook niet echt zijn stempel drukken op de match. Inzet was er zeker wel.

Raskin: 8

Speelde een heel solide wedstrijd op het middenveld en viel in heel positieve zin op. Het lukte heel goed met Vanaken.

Vanaken: 8

Deed het heel goed in de basis. Stond vaak ook heel hoog op het veld en had enkele goede kansen. Zeer sterk op het middenveld en gaf een fenomenale bal aan Lukaku waar de spits 3-0 mee kon maken.

De Bruyne: 8

Strooide met ballen, waarvan de meeste goed waren. Kon het verschil maken met zijn assist op het heerlijke doelpunt van Lukaku.

Doku: 6,5

Maakte veel foute keuzes en dribbelde zich ook vaak vast. Gaf de assist voor de 1-0 en kwam nadien ook wat beter in de wedstrijd.

Lukaku: 9

Scoorde twee geweldige doelpunten en kroont zich zo tot Man of the Match. Bewees nog maar eens hoe belangrijk hij is voor de Rode Duivels.

Trossard: 5

Werd als rechtsvoor opgesteld, maar zwierf in een vrije rol overal rond. Zijn pogingen lieten te wensen over en zat echt niet goed in de wedstrijd. Te zwak.

De Cuyper: 8

Scoorde meteen bij zijn invalbeurt en zette zo alles in gang. Speelde daarna ook nog een heel sterke wedstrijd.

Saelemaekers: 7

Viel heel stevig in, zette acties op poten en voerde veel druk naar voren uit.