Peter Vandenbempt serieus onder de indruk van enkele Rode Duivels: "Hem vind ik toch de ontdekking"

Er blonken zondagavond een aantal spelers uit bij de Rode Duivels tijdens het duel met Oekraïne. Peter Vandenbempt was serieus onder indruk van enkele namen.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku deden het fantastisch zondagavond. Na zijn grote misser scoorde de spits er nog twee, terwijl KDB ook zijn kwaliteiten duidelijk kon tonen.

Maar buiten de grote namen waren er toch ook heel positieve verrassingen. Dan kijken we bijvoorbeeld naar Hans Vanaken. "Hij heeft zijn beste wedstrijd gespeeld voor de Rode Duivels", was Vandenbempt duidelijk onder de indruk.

"Hij werd over het hoofd gezien door Tedesco, maar heeft harder gewerkt en misschien nog meer gelopen dan bij Club Brugge waar hij de grote patron is. Hij deelde een assist uit, kwam 2 keer typisch Vanaken opgedoken en had bijna gescoord", ging hij verder bij Sporza.

Maar daar stopte het niet. "Nicolas Raskin vind ik toch de ontdekking. Na 5 minuten kreeg hij al onterecht geel op zijn positie. Dat is zeer vervelend, maar wat een energieke pitbull is dat met goede voeten", ging Vandenbempt verder.

Ook de invallers lieten zien dat ze nuttig kunnen zijn. Maxim De Cuyper zette alles in gang met zijn doelpunt. Maar er was nog iemand op fantastische wijze ingevallen. "Een laatste vermelding hou ik voor Alexis Saelemaekers. Hij is veruit de zotste van de hoop en zo voetbalt hij ook."

"Hij is een soort ongeleid projectiel, precies een speelgoedje dat je moet opdraaien, loslaat en dat dan alle kanten uitschiet", besluit Vandenbempt.