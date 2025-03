IJzersterke De Bruyne is nog lang niet versleten, maar kapitein strooit met lof voor onbezongen helden

Kevin De Bruyne bewees opnieuw dat hij nog lang niet versleten is. De ervaren middenvelder nam zijn team op sleeptouw en zorgde ervoor dat België dominant kon spelen. De passes en voorzetten waren om duimen en vingers bij af te likken.

“We wisten dat het alles of niets was", vertelde hij achteraf. “Onze pressing bleef dit keer wel duren, in tegenstelling tot donderdag. Dat maakte het verschil, want Oekraïne had moeite om onder de druk uit te komen.”

De aanvallende impulsen van de Belgen kwamen niet alleen van de basiself. De ingevallen Maxim De Cuyper en Alexis Saelemaekers brachten extra energie in de ploeg. “Zij speelden een belangrijke rol", aldus De Bruyne. “De tegenstander werd moe gespeeld en dan kunnen frisse krachten het verschil maken. Op een groot toernooi heb je zo’n breed draagvlak nodig.”

Romelu Lukaku was opnieuw beslissend met twee doelpunten en bewees waarom hij nog steeds een van de dodelijkste spitsen ter wereld is. “Rom blijft altijd scoren", glimlachte De Bruyne. “We spelen al jaren samen en zijn instinct voor doel zal nooit verdwijnen. Zelfs als hij gestopt is, zal hij nog scoren in vriendschappelijke potjes.”

De overwinning kwam op het juiste moment voor de nationale ploeg, na een reeks mindere prestaties. “Dit was nodig", gaf De Bruyne toe. “We creëren veel kansen en tonen dat we nog altijd dominant kunnen zijn. Dit is een stap in de goede richting.”

Toch blijft de aanvoerder voorzichtig met grote conclusies. “We moeten met beide voeten op de grond blijven. Er zijn nog veel stappen te zetten, maar vandaag was een goeie test. We bouwen hierop verder", besloot hij.